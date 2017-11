Ratner fue identificado hace días como otros de los depredadores sexuales de Hollywood, después del productor Harvey Weinstein. Es que Olivia Munn y Natasha Henstridge son dos de las seis mujeres que han señalado de manera pública al director de "Rush Hour" (1998), "Red Dragon" (2002) o "X-Men: The Last Stand" (2006) y que también participó como productor en la serie "Prison Break" o el filme "The Revenant" (2015).