Los encargados de la campaña presidencial de Trump pidieron a Meta restablecer su cuenta de Facebook

La campaña de Donald Trump le ha pedido a la empresa matriz de Facebook que restablezca su acceso bajo el argumento de que ha declarado que presentará su candidatura para las presidenciales de 2024 y que mantenerlo fuera de la plataforma interfiere con el proceso político.

La campaña de Trump envió una carta el martes a Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta Platforms Inc., y otros funcionarios de la compañía, solicitando una reunión “para discutir el pronto restablecimiento del presidente Trump a la plataforma”.

“En un momento en que Estados Unidos enfrenta temas cruciales que impactan a sus ciudadanos y al mundo, y en que el país inicia el proceso de elección de su próximo presidente, creemos que Meta debe fomentar un diálogo pleno y sólido, y no silenciar a los candidatos presidenciales”, dice la campaña en la carta.

Un portavoz de Meta indicó que la compañía anunciará su decisión sobre el acceso de Trump este mes.

Trump perdió el acceso a sus cuentas de Facebook e Instagram el 6 de enero de 2021, luego de que la compañía considerara que algunas de sus publicaciones animaban a sus partidarios a amotinarse en EEUU e impedían que el Congreso confirmara los resultados de las elecciones presidenciales, que Joe Biden ganó. La suspensión temporal fue sustituida por una suspensión “indefinida” al día siguiente.

Meta solicitó a su junta de supervisión, un grupo de abogados externos, periodistas y expertos en políticas seleccionados por la empresa, que revisara su decisión y, en última instancia, decidió que la suspensión duraría por lo menos dos años. Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta y ex vice primer ministro del Reino Unido, es responsable de decidir si restablecer la cuenta de Trump.

Los legisladores dijeron que Trump continuaba publicando “contenido electoral perjudicial” y amplificando los sitios de QAnon en Truth Social (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

El tuit de Trump del 19 de diciembre en el que alentaba a sus partidarios a ir a Washington el 6 de enero —”¡Vayan, estará de locos!”— fue un momento transformador en las redes sociales, cambiando el tenor de la conversación en línea a una planificación explícita para el evento, según un informe no publicado del personal del comité de la Cámara del 6 de enero.

La campaña de Trump señaló en su carta que Elon Musk, propietario y director ejecutivo de Twitter Inc., revirtió una prohibición permanente a la cuenta del ex presidente en noviembre. Trump no ha vuelto a publicar en Twitter y comentó que se quedará con Truth Social, su propia plataforma de redes sociales.

Legisladores enviaron una carta a Clegg el mes pasado instando a Meta a continuar con la suspensión de Trump.

Los legisladores dijeron que Trump continuaba publicando “contenido electoral perjudicial” y amplificando los sitios de QAnon en Truth Social, lo que probablemente violaría las políticas de Meta, y “todo da para creer que traería una retórica conspirativa similar a Facebook, si tuviera la oportunidad”.

