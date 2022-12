La demócrata Karen Bass asumió como alcaldesa de Los Ángeles y puso como prioridad la crisis de personas sin hogar

La alcaldesa electa de Los Ángeles, Karen Bass. (AP Photo/Jae C. Hong, File)

Karen Ruth Bass, una ex asistente médica que destrozó los techos de cristal con su ascenso a un puesto de liderazgo en la legislatura de California y más tarde a un lugar destacado en el Congreso, prestó juramento ceremonial el domingo como alcaldesa de Los Ángeles.

Bass, una demócrata progresista, se convierte en la primera mujer y la segunda persona negra en ocupar el puesto más alto de la ciudad y asumirá formalmente sus funciones el lunes en medio de múltiples crisis en la segunda ciudad más poblada del país.

Fue juramentada ceremonialmente por la vicepresidenta Kamala Harris, una amiga de mucho tiempo y ex fiscal general de California. El juramento formal fue administrado en privado por el secretario de la ciudad.

Bass tendrá la tarea de aliviar las crecientes tasas de criminalidad, restaurar la confianza en un Ayuntamiento sacudido por escándalos de racismo y corrupción y abordar el problema de más de 40.000 personas que viven en campamentos llenos de basura o vehículos recreativos oxidados que se han extendido a prácticamente todos los vecindarios.

Karen Bass, a la izquierda, es juramentada como alcaldesa de Los Ángeles por la vicepresidenta Kamala Harris, amiga de mucho tiempo y exfiscal general de California, en Los Ángeles, el domingo 11 de diciembre de 2022. La hijastra de Bass, Yvette Lechuga, centro, sostiene la Biblia utilizada en la juramentación. (AP Photo/Damian Dovarganes)

Con un tono de unidad, Bass dijo que las muchas y dispares ramas del gobierno deben unirse para enfrentar la falta de vivienda.

Para avanzar en una nueva dirección, “debemos tener una estrategia única que reúna al gobierno, el sector privado y otras partes interesadas”, dijo Bass, hablando en un teatro del centro cerca del Ayuntamiento.

Ella dijo que si las personas unen los brazos en lugar de señalar con el dedo, se salvarán vidas. Ella llamó a eso “mi misión” como alcaldesa.

También instó a los residentes a involucrarse en el gobierno de la ciudad, haciéndose eco del discurso inaugural presidencial de John F. Kennedy en el que dijo: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.

La vicepresidenta Kamala Harris, a la izquierda, señala a Karen Bass, la primera mujer negra elegida alcalde de Los Ángeles (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

“Hago un llamado a la gente de nuestra ciudad para que no solo sueñen con el LA que queremos, sino que también participen para hacer que el sueño se haga realidad”, dijo Bass.

Bass, que estaba en la lista corta del presidente electo Joe Biden para vicepresidente, reclamó el puesto el mes pasado después de superar más de 100 millones de dólares en gastos de su rival Rick Caruso, un desarrollador multimillonario y republicano convertido en demócrata que hizo campaña como centrista y prometió un fuerte énfasis en la seguridad pública.

Caruso habría representado un giro a la derecha política para la ciudad fuertemente demócrata. Bass convenció a los votantes al argumentar que sería una constructora de coaliciones para ayudar a sanar una ciudad en problemas de casi 4 millones.

“Vamos a construir un nuevo Los Ángeles”, prometió Bass en un mitin la noche de las elecciones.

La gente espera bajo una lluvia ligera afuera del Teatro Microsoft para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Karen Bass, la primera mujer negra elegida alcaldesa de Los Ángeles el domingo 11 de diciembre de 2022. (Foto AP/Damian Dovarganes)

Una marquesina afuera del teatro mostraba una foto de un Bass radiante con el lema “Un nuevo día para Los Ángeles”. El telón de fondo del escenario, coronado por banderas estadounidenses, era una toma de gran tamaño de los escalones y las columnas del Ayuntamiento.

En una aparición sorpresa, Stevie Wonder hizo bailar a la multitud, tocando “Living for the City”. Él y Bass compartieron un abrazo.

Bass, de 69 años, se postuló como la elección por consenso del establecimiento demócrata y recibió el respaldo de Biden, el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama y secretaria de Estado Hillary Clinton.

A pesar de sus estrechos vínculos con la comunidad política demócrata, se ha descrito a sí misma como una agente de cambio que planea declarar el estado de emergencia en su primer día en el cargo para hacer frente a la falta de vivienda. Ella ha señalado que buscará reunir “todos los recursos, todas las habilidades, el conocimiento, el talento de la ciudad” para que las personas sin hogar tengan viviendas.

Karen Bass también se enfrentará a problemas urbanos arraigados que incluyen escasez de viviendas, calles en ruinas y algunos de los peores tráficos del país. (AP Foto/Damian Dovarganes)

Los detalles sobre la orden de emergencia aún no han surgido, aunque ella ha dicho que tiene la intención de que más de 17,000 personas sin hogar tengan vivienda en su primer año a través de una combinación de instalaciones provisionales y permanentes.

También se enfrentará a problemas urbanos arraigados que incluyen escasez de viviendas, calles en ruinas y algunos de los peores tráficos del país.

“La primera prioridad del alcalde y probablemente la principal en el futuro es la falta de vivienda”, dijo Raphael Sonenshein, director ejecutivo del Instituto Pat Brown para Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles.

“Los votantes no esperan un milagro, pero buscarán un camino claro y creíble hacia una mejora medible y visible”, dijo Sonenshein. “Es una oportunidad para un reinicio enérgico de una crisis que parecía estancada, y también una oportunidad para restaurar la confianza en el gobierno local de Los Ángeles”.

Ella reemplaza al asediado demócrata Eric Garcetti, quien termina dos mandatos llenos de baches con su nominación para convertirse en embajador de EE. UU. en India estancada en el Senado, aparentemente por acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un ex asesor principal de Garcetti.

Bass asume el cargo mientras el Concejo Municipal se enfrenta a un escándalo de racismo que llevó a la renuncia de su expresidente y un poderoso líder laboral, mientras que un concejal atrapado en el escándalo se ha resistido a los llamados a renunciar. Mientras tanto, tres miembros actuales o anteriores del consejo han sido acusados o se han declarado culpables de cargos de corrupción.

Bass hizo historia en la Asamblea estatal al convertirse en la primera mujer negra en servir como presidenta de cualquier legislatura estatal. También se desempeñó como presidenta del Caucus Negro del Congreso en 2019 y 2020.

(con información de AP)

