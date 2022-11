Scope Art Fair le pone color y música a Miami Art Week 2022

La feria de arte Scope, sobre la playa, en South Beach, es uno de los grandes atractivos alrededor de Art Basel. (Yosvani Oliva)

La feria de arte Scope arrancó el mismo día que Art Basel Miami Beach se inauguraba oficialmente para un público de invitados y VIP. Más pequeña en tamaño y en nombres, no sorprendería que Scope fuera opacada. Nada más lejos de la verdad.

En muchas maneras esta feria funciona como un anti Basel. Ubicada bajo una carpa climatizada frente al mar, en el corazón de South Beach, esta movida muestra encaja a la perfección con el espíritu festivo de la zona. Desde que entras parece que estás en un club nocturno. La música retumba, luces por todas partes, no faltan los lugares donde pedir un trago y todo parece irreverente, transgresor, joven, enérgico.

Con más de 85 espectáculos de arte que abarcan más de 20 años en Miami, Nueva York y Basilea, Scope es una vitrina importante para el arte contemporáneo emergente internacional y la programación creativa multidisciplinaria. Reconocido por su asombrosa capacidad para pronosticar nuevas tendencias visuales que se adoptan en todo el mundo, Scope ha obtenido una amplia aclamación de la crítica con ventas acumuladas de miles de millones y una asistencia siempre desbordante.

Cuatro piezas de Jean-Michel Basquiat en el stand de Taglialatella Galleries. (Yosvani Oliva)

No más entrar al pabellón de Scope te atrapa The New Contemporary, un programa experiencial multidisciplinario. Presenta una agenda diaria con instalaciones a gran escala, actuaciones musicales y mesas redondas durante el día. Es galería y es también un moderno club nocturno para el after party, completo con DJ rotativos. En las mañanas incluso tienen un programa matutino de curación y meditación.

Frente a The New Contemporary está el gran salón donde exhiben más de 150 expositores. Mariam Diehl, de Diehl Gallery trae varias piezas del “abstraccionista gestual” Donald Martiny que cree tendrán mucho éxito en la feria. Justo al lado, Tagliatella Galleries acaparaba la atención de un grupo de coleccionistas con varios trabajos de Basquiat, Mr. Brainwash y Keith Haring. “Nos enfocamos en el mercado secundario y trajimos bastante arte de primera clase”, dijo Allan, uno de los expositores.

Francisco, quien se identificó como un coleccionista menor, reveló que se inclina por el arte “que me atraiga, en primer lugar; segundo cuyo lenguaje o calidad sea interesante; tercero, según la historia del artista”. Aunque confesó que era su primera vez en Scope, le agradó que fuera “bastante relajada”.

El pabellón de Scope Art Fair es una explosión de color. (Yosvani Oliva)

La Galería Carte, de Buenos Aires, trajo consigo una variada colección que, según nos informó Alejandra Laurenzi, tiene obras que comienzan desde los USD 400. “No hace falta ser un gran coleccionista millonario. Uno puede comenzar a comprar y hacer una colección a precios accesibles”. Pero también advirtió que cuando alguien comienza una colección tan modesta “el riesgo siempre está”. Reflexionó: “Nunca se sabe si es una buena inversión, pero cuando uno se compra un sillón de 400 dólares ¿hace una inversión? Si la obra te gusta, disfruta de ella en tu casa”.

Laurenzi, que confesó ser una lectora asidua de Infobae, dijo estar viniendo a Scope desde hace 12 años, y que le ha ido muy bien. “Las tendencias mundiales están todas concentradas aquí”. Pero como Miami Art Week no hay nada, en su opinión: “La tendencia de Miami es mucho color”.

