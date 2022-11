Faena en Miami Art Week: tecnología Web3, materiales ecológicos y protesta social

"Living Room", la obra de Random International que se presenta en Miami Art Week. (@nachomartinfilms)

Arte y tecnología siempre han ido de la mano, pero las posibilidades del blockchain como lenguaje básico del Web3 ha vuelto infinito el espectro de exploración artística. Random International, un grupo artístico post-digital que explora el impacto del desarrollo tecnológico sobre la condición humana que expondrá su obra Living Room durante Miami Art Week, que se celebra en torno a la feria Art Basel Miami Beach. Poca gente ha logrado capitalizar esta sinergia tan bien en tan poco tiempo como ellos.

Formado en 2005 por Hannes Koch y Florian Ortkrass, ambos alemanes establecidos en Londres, Random International se hizo un nombre propio en el mundo gracias a sus grandes instalaciones que combinan imágenes mediáticas con luz, esculturas, impresiones y sonido.

El conocido dúo, que hoy trabaja junto a un equipo extendido, se asoció a Aorist para presentar Living Room en el hotel Faena. Aorist se autodefine como una institución cultural de próxima generación que hace de puente entre lo digital y lo físico a través de un programa multi-disciplinario de artistas. A su vez, son líderes en la oferta de NFT (tokens no fungibles).

Los visitantes recorren la obra, que se mueve abriéndose o contrayéndose. (@nachomartinfilms)

La propuesta que estos dos grupos mostrarán hasta el 4 de diciembre explora la idea del espacio como un ente vivo. Quienes la visiten están invitados a entrar en un espacio arquitectónico que fluctúa con el constante cambio de luz, la niebla y modificaciones en el sonido que responden a los movimientos de la audiencia de manera inesperada.

A medida que se transita a lo largo de la instalación, el movimiento de los visitantes es grabado por sensores. Con esos datos se genera un video que puede ser visto en el momento y a su vez queda como parte de un NFT al que se accede a través del mercado de Aorist accediendo con un código único que se obtiene al comprar la entrada de Living Room.

"Living Room" tiene sensores que toman datos del movimiento del visitante para generar un video que queda como parte de un NFT. (@nachomartinfilms)

Pero más allá del NFT particular que cada visitante puede obtener, con toda la data de todos los visitantes de la instalación se generará un NFT que se convertirá en el primer archivo visual de una instalación viva en la historia archivado en el blockchain.

“Este cuerpo de trabajo va a sentar un precedente en cómo lo digital y lo físico se puede entrelazar para redefinir cómo los visitantes experimentan una obra y cómo se colecciona el arte. Es una experiencia única y personalizada que representa una evolución en el trabajo de Random International, y en el género del arte experimental en general”, dijo Pablo Rodrígez Fraile, fundador y presidente de Aorist.

"Living Room" puede ver durante los principales días de Miami Art Week, hasta el 4 de diciembre. (@nachomartinfilms)

Lo particular de esta propuesta es que la instalación va mutando y nadie sabe qué va a pasar luego, como si de manera independiente se modificara. Puede abrirse al comienzo para invitar a pasar, pero puede ser que se contraiga luego haciendo la experiencia muy diferente para cada visitante.

“La instalación funciona como un organismo arquitectónico que usa sus materiales y componentes para expresarse e interactuar con aquellos que lo habitan. Living Room crea un laberinto que invita a los visitantes a co-crear y documentar sus experiencias efímeras. Por primera vez presenta un puente entre el arte experimental y el blockchain”, indicó Koch.

Otras muestras de Faena Art par la semana del arte en Miami

“Heart of Okeanos”, de Petroc Sesti

El artista británico Petroc Sesti presentó su obra “Heart of Okeanos” en Faena como parte de Miami Art Week. (@nachomartinfilms)

El corazón del dios griego del océano se inspira en el corazón real de una ballena azul —el más grande de la anatomía de los animales— está hecho con un material experimental, carbonxinc, que posee la capacidad de absorber una imporante cantidad de gases del efecto invernadero.

El artista británico Petroc Sesti tiene un corpus que abarca tanto el arte como la ciencia, con una pasión por la cosmología (visible en sus instalaciones de complejas piezas mecánicas interactivas) y es un activista ecológico, fundador de Platform Earth, una organización para reducir la emisión de carbonos de la producción artística.

"Heart of Okeanos" se inspira en el corazón real de una ballena azul y está hecho con un material ecológico, el carbonxinc. (@nachomartinfilms)

Con curaduría de Ximena Caminos y The Reef Line, Heart of Okeanos será “devuelto al océano, para convertirse en un arrecife de coral vivo y repleto de biodiversidad”, según la presentación de la muestra. “Sesti trabajará con Shelby Thomas, la bióloga marina de The ReefLine que sembrará la escultura con corales vivos como parte de la visión del grupo para mejorar los hábitats marinos con arrecifes artificiales neutrales al cambio climático.

Hasta el 4 de diciembre





“Patria y vida”, de Wright-Millares

"Patria y vida", la obra de Wright-Millares, se ve en la playa aledaña al hotel Faena. (@nachomartinfilms)

Los artistas cubano-estadounidenses Antonia Wright y Rubén Millares hicieron una escultura inspirados por la canción “Patria y vida”, el himno de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, y el gesto de los manifestantes pro democracia de Hong Kong que se apoderaron de las vallas metálicas colocadas por la policía para impedirles avanzar y las reutilizaron para crear una estructura que los protegiera de los agentes antidisturbios.

Wright y Millares trabajaron con luces LED y 25 vallas metálicas que sirven para impedir el paso o contener una manifestación y realizaron un proyecto que forma parte del programa de No Vacancy, dirigido a sumar a los hoteles a Miami Art Week.

Los artistas tomaron las valles que se usan para contener manifestantes como un símbolo de libertad de expresión. (@nachomartinfilms)

Wright explicó que Patria y vida es una obra “en solidaridad con todas las personas que protestan en el mundo, no solo en Cuba”. La artista que, al igual que Millares, nació en Miami de padres cubanos.

Hasta el 4 de diciembre

