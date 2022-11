Naomi Biden, nieta del presidente de EEUU, celebrará su boda en la Casa Blanca

ARCHIVO - Naomi Biden, derecha, y su prometido Peter Neal asisten al desfile de modas Ralph Lauren Otoño/Invierno 2022 en el Museo de Arte Moderno el martes 22 de marzo de 2022 en Nueva York. Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden, y Peter Neal se casarán en el Jardín Sur el sábado en lo que será la boda número 19 en la historia de la Casa Blanca. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

“Here Comes the Bride” se escuchará muy pronto en la Casa Blanca. Otra vez.

Naomi Biden, nieta del presidente Joe Biden, y Peter Neal se casarán en el Jardín Sur el sábado en lo que será la boda número 19 en la historia de la Casa Blanca.

Será la primera boda con la nieta de un presidente como novia, y la primera en ese lugar, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Un amigo en común estableció a Naomi Biden, de 28 años, y Neal, de 25, hace unos cuatro años en la ciudad de Nueva York y la Casa Blanca dijo que han estado juntos desde entonces. Naomi Biden es abogada; su padre es Hunter Biden. Neal se graduó recientemente de la facultad de derecho de la Universidad de Pensilvania. La pareja vive en Washington.

ARCHIVO - El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, izquierda, caminan con su nieta Naomi Biden, segunda desde la derecha, y su prometido Peter Neal, derecha, y el perro de Neal, Charlie, a través del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 20 de junio de 2022, mientras regresan de un fin de semana en la casa de playa de Biden en Delaware. (AP Photo/Susan Walsh, Archivo)

Nueve de las 18 bodas documentadas en la Casa Blanca fueron para la hija de un presidente, más recientemente la hija de Richard Nixon, Tricia, en 1971, y la hija de Lyndon B. Johnson, Lynda, en 1967.

Pero sobrinas, una sobrina nieta, un hijo y los hermanos de las primeras damas también se han casado allí. Un presidente, Grover Cleveland, también se casó allí, mientras estaba en el cargo.

La primera dama Jill Biden dijo que está emocionada de ver a su nieta “planeando su boda, tomando sus decisiones, convirtiéndose, ya sabes, en una de las suyas, y ella es tan hermosa”.

“Así que no puedo esperar hasta que todos ustedes la vean como una novia”, dijo la primera dama durante una reciente aparición en el programa de entrevistas de la cantante Kelly Clarkson.

ARCHIVO - La ex Tricia Nixon y su esposo Edward Finch Cox, caminan desde el altar en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca después de su matrimonio, el 12 de junio de 1971. Oscurecidos por la novia y el novio están la matrona de honor Julie Nixon Eisenhower y el padrino Howard E. Cox Jr. En el fondo está el reverendo Dr. Edward G. Latch, capellán de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien realizó la boda. (AP Foto, Archivo)

Stewart McLaurin, presidente de la asociación histórica, dijo que las ocasiones especiales en la Casa Blanca no se olvidan pronto.

“Si tuvieras el privilegio de celebrar un día festivo allí o una ocasión especial en tu vida, como una boda, es una ocasión muy memorable”, dijo.

Cinco bodas se celebraron en el Salón Este, cuatro tuvieron lugar en el Salón Azul y dos se desarrollaron en el Jardín de las Rosas, a pocos pasos de la Oficina Oval.

En junio de 1971, unos 400 invitados vieron cómo Nixon acompañaba a Tricia por los escalones del Pórtico Sur hasta un Edward Cox que esperaba, y la pareja intercambió votos en una glorieta instalada en el Jardín de Rosas para la primera ceremonia de boda celebrada allí.

ARCHIVO - Fotografías de novias casadas en la Casa Blanca se exhiben en la mansión ejecutiva en un estuche acristalado en Washington (Foto AP)

Su planificador, una carpeta negra de tres anillos etiquetada como “BODA DE TRICIA” y guardada por la asociación histórica, tiene secciones con pestañas para cada aspecto de su día especial, incluidos los asistentes, asistentes sociales, mirador, flores, estacionamiento, asientos, menú, champán, prensa y más.

Su pastel de bodas era un pastel de seis niveles, 350 libras (159 kilogramos), 6 pies de altura (1,8 metros) con sabor a limón decorado con pájaros de amor de azúcar soplado y las iniciales “PN” y “EC”.

La Casa Blanca publicó la receta, pero los panaderos caseros y los críticos de alimentos dijeron que produjo un “desastre de sopa” y especularon que la Casa Blanca había mezclado el número de claras de huevo frente a los huevos enteros, según la edición de bodas de la revista White House History Quarterly.

El presidente Nixon envió una nota de agradecimiento a Rex Scouten, el ujier jefe de la Casa Blanca, por su ayuda para coordinar los arreglos físicos para la boda. La carta está en el planificador de Tricia Nixon.

ARCHIVO - El presidente Richard Nixon aplaude cuando su hija Tricia y su esposo Edward Finch Cox, cortan un pastel de bodas gigante en la Casa Blanca, el 12 de junio de 1971. (AP Foto, Archivo)

“Quiero que sepan lo agradecidos que están todos los Nixon por sus espléndidas contribuciones en este día tan especial”, escribió Nixon.

En octubre de 2013, el fotógrafo jefe de la Casa Blanca de Barack Obama, Pete Souza, y Patti Lease se casaron en una ceremonia privada en el Jardín de Rosas después de 17 años de ser pareja. Obama había llegado a conocer a Lease porque asistió a algunos eventos de la Casa Blanca.

“Seguía molestándome sobre por qué no nos habíamos casado”, dijo Souza a The Associated Press. Dijo que Obama hizo lo que pensó que era un comentario improvisado sobre tener la boda en el Jardín de las Rosas, pero luego “descubrí que no estaba bromeando”.

Él y Lease intercambiaron “Sí, quiero” en presencia de unos 30 familiares y amigos. Se sintieron abrumados por el lugar, pero se sintieron honrados por el gesto del presidente, dijo.

ARCHIVO - El fotógrafo jefe de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama, Pete Souza, durante un evento en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, el 21 de octubre de 2013 (AP Photo/Charles Dharapak, Archivo)

“Le da a la gente la sensación de que tuve una relación única con Barack Obama que él insistiría en que tuviera la boda en la Casa Blanca”, dijo Souza. “Me siento muy honrado, al igual que mi esposa, de tener mi ceremonia de boda en la Casa Blanca. No mucha gente puede decir eso”.

El Jardín de las Rosas ayudó a unir a dos familias políticas demócratas cuando Anthony Rodham, hermano de la entonces primera dama Hillary Clinton, y Nicole Boxer, hija de la entonces senadora de California Barbara Boxer, intercambiaron votos matrimoniales en mayo de 1994 durante una ceremonia privada.

Hillary Clinton había ofrecido primero Camp David, el retiro presidencial oficial en las montañas Catoctin de Maryland, para la boda, pero más tarde sugirió el Jardín de las Rosas, dijo Nicole Boxer.

“Estaba como fuera de mi mente emocionada con la posibilidad de hacerlo”, recordó Nicole Boxer durante una entrevista telefónica desde California. “¿Te imaginas un lugar más perfecto?”

La planificadora de bodas de Tricia Nixon se ve el martes 25 de octubre de 2022 en la Asociación Histórica de la Casa Blanca en Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Entre los aproximadamente 250 invitados se encontraban el presidente Biden y su esposa, Jill. Biden y Barbara Boxer sirvieron en el Senado en ese momento.

La recepción se llevó a cabo en el jardín de la primera dama, seguida de una cena en el Comedor de Estado y baile en la Sala Este. El presidente Bill Clinton tocaba su saxofón; su hija Chelsea era una dama de honor.

“Simplemente piensas que eres la persona más afortunada del mundo y creo que es algo que tienes que apreciar”, dijo Nicole Boxer. “Es como ser parte del tejido estadounidense”.

Una boda en la Casa Blanca no es garantía de un matrimonio duradero. La pareja se divorció en 2001. Rodham murió en 2019.

ARCHIVO - El capitán del Cuerpo de Marines de recién casados Charles S. Robb y Lynda Bird Johnson, centro, posan para una foto con sus padres en la Sala Oval Amarilla en la Casa Blanca en Washington el 9 de diciembre de 1967. De pie de izquierda a derecha están, la primera dama Lady Bird Johnson, el presidente Lyndon B. Johnson, el novio, James S. Robb y Frances Robb. (AP Foto, Archivo)

Lynda Johnson Robb dijo que nunca pensó en una boda en la Casa Blanca, pero las circunstancias prácticamente dictaron que ella y el capitán de la Marina Charles Robb se casaran allí en diciembre de 1967. El año anterior, su hermana Luci tuvo una boda en la iglesia católica romana en Washington.

“Tuvimos que casarnos antes de lo que me hubiera gustado porque él iba a ir a Vietnam, así que queríamos casarnos un poco y eso fue solo tres meses antes de que se fuera”, dijo Lynda Johnson Robb en un podcast de la Asociación Histórica de la Casa Blanca en 2018.

La pareja se conoció porque Robb fue asignado a la Casa Blanca como asistente social militar.

Se casaron en el Salón Este con la novia de la Casa Blanca Alice Roosevelt Longworth, quien se casó en la misma habitación en 1906, entre los aproximadamente 500 invitados. La pareja caminó bajo un arco de sable creado por los compañeros marines de Robb cuando salieron de la habitación después.

Un número de White House History Quarterly con White House Weddings, con una fotografía de la boda de Linda Johnson con Charles Robb, se ve junto a una página de la planificadora de bodas de Tricia Nixon, el martes 25 de octubre de 2022, en la Asociación Histórica de la Casa Blanca en Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Siguiendo la tradición en las bodas militares, usaron la espada de Robb para hacer el primer corte de su pastel de bodas: un pastel de 6 pies (1,8 metros) de altura y 250 libras (113,4 kilogramos) con pasas decoradas con rollos de azúcar, rosas y pájaros del amor.

Lynda Johnson Robb dijo que tuvo suerte. El rojo es su color característico y las nupcias de diciembre significaron que la Casa Blanca ya estaba decorada para Navidad. Su madre, Lady Bird Johnson, se salvó de un poco de estrés.

“Podían usar las mismas decoraciones y eso fue genial”, dijo. “Mi madre siempre estaba tratando de encontrar maneras de ahorrar dinero”.

(con información de AP)

