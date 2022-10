Las memorias de Mike Pence cuentan cómo se creó la teoría del falso fraude electoral en 2020

Mike Pence publicará sus memorias una semana después de las elecciones legislativas, ya camino a las presidenciales de 2024 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las memorias del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se publicarán el 15 de noviembre, una semana después de las elecciones legislativas. Pero ya se difundió un pequeño fragmento del libro, titulado So Help Me God (Con la ayuda de Dios), sobre el acontecimiento que marcó su ruptura con Donald Trump: su negativa a avalar la teoría del fraude electoral que el ex mandatario impulsó para no reconocer su derrota en 2020.

“Lo que comenzó como una reunión informativa el jueves por la tarde”, describió Pence el análisis oficial de los resultados electorales, “rápidamente se convirtió en un ida y vuelta beligerante entre los abogados de la campaña y un grupo creciente de abogados externos, encabezado por Rudy Giuliani y Sidney Powell, abogado que había representado al general Mike Flynn”.

Según el fragmento anticipado por Axios, los abogados de la campaña republicana brindaron “un informe serio y un poco pesimista sobre el estado de los desafíos a la elección”, mientras el vicepresidente tomaba nota. Pero entonces “el elenco de externos se lanzó al ataque”, para su sorpresa. “Giuliani le dijo al presidente en una línea abierta de teléfono: ‘Sus abogados no le están diciendo la verdad, señor Presidente’”.

El libro es a la vez una defensa del gobierno de Trump y una confesión sobre la ruptura de sus relaciones con él. (Simon & Schuster)

En el texto, Pence no oculta sus sentimientos por esa intervención del ex alcalde de la ciudad de Nueva York: “Incluso en un ámbito más que familiarizado con los debates ásperos, eso marcó una caída de nivel”, calificó. “Y desde ahí todo fue cuesta abajo”.

Las discusiones continuaron, pero al final del día “el presidente tomó la funesta decisión de poner a Giuliani y Sidney Powell a cargo de la estrategia legal”, siguió. “Se sembró así la semilla de aquel día trágico en enero”.

El 6 de enero de 2021, día al que alude el texto, miles de fanáticos de Trump asaltó el Capitolio. La contratapa de So Help Me God lo recordó: “Mientras el presidente presionaba a Pence para que anulara la elección, una muchedumbre erigió una horca en Capitol Hill mientras sus miembros cantaban “¡Cuelguen a Mike Pence!” y embestían contra los muros del Congreso. El vicepresidente se negó a abandonar el Capitolio, y una vez que el asalto fue controlado, volvió a convocar a los legisladores para completar el trámite del traspaso del poder en paz”.

Durante el asalto al Capitolio, los fanáticos de Donald Trump pidieron el linchamiento del vicepresidente: "Hang Mike Pence!", cantaron (REUTERS/Leah Millis)

En el recuerdo de Pence, el acontecimiento sin precedentes, en el que murieron cinco personas, entre ellas el oficial de la policía Brian Sicknick, también aparece en el libro: “No tenía miedo, pero estaba enojado. Estaba enojado por lo que veía, cómo se profanaba la sede de nuestra democracia y se deshonraba el patriotismo de millones de nuestros simpatizantes que nunca harían algo así allí o en otro lado. Ver cómo un grupo de compatriotas saqueaban el Capitolio me dejó con una indignación contenida y un pensamiento: ‘Aquí no, esto no... No en los Estados Unidos’”.

Mientras Trump espera el resultado de las próximas elecciones legislativas del 8 de noviembre para decidir su porvenir político, varios republicanos comenzaron a mostrar un perfil más alto con miras a las presidenciales de 2024, como el gobernador de la Florida, Ron de Santis, y Pence, que además de presentar su libro ha ofrecido una serie de conferencias en el país.

Pence también tiene un podcast —un regreso a las raíces, ya que antes de participar en política el ex gobernador de Indiana fue un popular conductor de radio— dedicado al público republicano. So Help Me God es el primero de los dos libros que le contrató la editorial Simon & Schuster por una cifra de entre USD 3 y USD 4 millones, según CNN.

El ex vicepresidente y ex gobernador de Indiana está levantando su perfil: tiene un podcast para republicanos desde 2021 y firmó un contrato por dos libros políticos

Si bien estas memorias son “la defensa más sólida del historial de Trump que haya hecho alguien de su gobierno”, según la contratapa, también expresan el fin de la confianza entre los dos máximos funcionarios de los Estados Unidos durante cuatro años: ″A primera vista, el afable cristiano evangélico de Indiana, hijo de una familia de propietarios de gasolineras, no parecería tener mucho en común con un intrépido magnate inmobiliario de Nueva York. Pero el dúo improbable creó un lazo fuerte. Pence estuvo junto a Donald Trump cuando promulgó su histórica reducción fiscal, cuando decidió tomar posiciones más tajantes hacia China y Corea del Norte y cuando nombró tres jueces en la Corte Suprema. Pero la relación se rompió luego de las elecciones de 2020″.

Si bien la lealtad es “el primer deber del vicepresidente”, según la contratapa “existe una lealtad mayor: a Dios y a la Constitución”. Así evocó el compañero de gobierno de Trump la razón por la que horas antes del asalto al Capitolio manifestó que no tenía autoridad para dar vuelta los resultados de las elecciones que le dieron la presidencia a Joe Biden. En respuesta, Trump dijo en Twitter que Pence “no tuvo el coraje de hacer lo que debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra constitución”. Y el resto es historia conocida.

“El presidente tomó la funesta decisión de poner a Giuliani y Sidney Powell a cargo de la estrategia legal”, escribió Pence sobre las elecciones 2020 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Cuando salga a la venta el 15 de noviembre, So Help Me God ofrecerá “una crónica de los hechos y las personas que forjaron el carácter de Mike Pence”, como su padre, un veterano de la guerra de Corea, o un profesor de historia que le inculcó sus primeros intereses políticos. Sus años en la universidad, el crecimiento de su cristianismo y su matrimonio con Karen también integrarán el relato, como sus años de radio y su paso por la gobernación de Indiana.

