Conoce la historia del joven comediante latino de Miami que triunfa en “Saturday Night Life”

Marcello Hernández en su primera aparición en Saturday Night Live.

Marcello Hernández es el nuevo rostro latino de Saturday Night Live (SNL), el popular programa de humor de NBC que comenzó su temporada número 48. “Mi mamá es de Cuba y mi papá es de la República Dominicana”, exclamó Hernández para adentrarse en un elaborado y divertido monólogo sobre por qué los jugadores de béisbol latinos son los más populares.

El joven es conocido por su cuenta de TikTok Only in Dade (Solamente en Dade), en la cual se mofa con buen humor de las cosas increíbles que ocurren en el condado donde se encuentra la ciudad de Miami.

El presentador del segmento Weekend Update (actualización del fin de semana), Colin Jost, le preguntó al miamense si era fanático del deporte de las bolas y los strikes. Hernández disertó entonces sobre la pasión caribeña por el béisbol. Su talento hizo reír a la audiencia cuando preguntó si prefería ver jugar al béisbol a “Tanner de Kentucky o a un tipo al que llaman Papi y nadie sabe por qué”.

Marcello Hernández es el único latino en el elenco de Saturday Night Live.

La nueva estrella de la comedia enseguida se hizo viral en las redes sociales. Los comentarios halagadores no se hicieron esperar. Una usuaria de Twitter que dijo ver SNL durante muchos años expresó que “nunca había visto a alguien entrar con tanta confianza y encanto como Marcello Hernández”.

Para la temporada 48, SNL presentó a cuatro nuevos miembros del elenco, entre ellos a Hernández. El joven dominico-cubano se graduó de la universidad John Carroll, en Ohio, de la carrera de Emprendimiento y Comunicaciones. En 2019 se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de ser comediante.

En 2022, el festival de comedia Just for Laughs lo eligió como Nuevo Rostro de la Comedia (New Face of Comedy).

Sobre su primera presentación en SNL, Marcello Hernández comunicó en un tuit que “me la pasé genial”.

