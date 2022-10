Elon Musk habló tras la confirmación de que comprará Twitter y reveló que planea lanzar una nueva app

Elon Musk habló tras conocerse la compra de Twitter y reveló que planea lanzar una nueva aplicación (REUTERS)

Tras confirmarse este martes que, finalmente, se llevará a cabo la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el hombre más rico del mundo escribió un mensaje en su cuenta en la red social donde daría una pista de sus planes a futuro con ella.

“Comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo”, escribió hoy y generó una serie de teorías sobre su proximo paso.

Un usuario contestó al tuit diciendo que creía que comenzar con X desde cero hubiese sido más fácil, a lo que Musk le contestó que “Twitter probablemente acelera X de 3 a 5 años, pero podría estar equivocado”. Esto, solamente sembró más dudas sobre el futuro de la red social.

Tuit de Elon Musk tras la compra de Twitter

Musk es el dueño del dominio X.com, que nació con la creación del banco online que cofundó en 1999. A comienzos del 2000, se fusionó con PayPal y años más tarde, en el 2017, Musk lo volvió a comprar. Sin embargo, al tratar de acceder hoy al sitio lo único que se puede ver es una página en blanco con una “x”.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Musk se refiere al dominio como red social. El pasado 9 de agosto otro usuario de Twitter le había consultado si no tenía en los planes crear su propia plataforma de este estilo a lo que él, muy directamente, contestó “x.com”.

Se cree que será una página con menos restricciones en el contenido, junto con un cifrado de mensajes y, como ya remarcó sobre Twitter, impulsaría la autentificación de las cuentas para evitar los bots.

Lo que está claro a esta altura es que al nuevo dueño de Twitter le gusta la letra “x”: está presente en su compañia espacial SpaceX, en el nombre de su hijo X Æ A-12 y en el modelo X de Tesla SUV.

Finalmente, Musk comprará Twitter

Este martes se confirmó que, finalmente, se cerrará el acuerdo entre el hombre más rico del mundo y una de las redes sociales más populares. La transacción será por 44.000 millones de dólares, tal y como se había acordado en un primer momento. Esto representa un valor de 54,20 dólares la acción.

Los avances se dieron a partir de una carta que envió el CEO de Tesla a la compañía y a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC sus siglas en inglés) y se da a días del comienzo de un juicio que, expertos aseguran, habría sido desfavorable para él.

La transacción por la compra de Twitter será por 44.000 millones de dólares

Musk debía presentarse el próximo 17 de octubre ante las autoridades de Delaware tras la demanda efectuada por Twitter, con la que se buscaba que el magnate proceda con la compra. Ambas partes habían acordado la adquisición de la compañía pero, posteriormente, el multimillonario dio marcha atrás a la transacción, argumentando que había constatado un incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo, entre ellas el número de cuentas falsas contabilizadas por la compañía.

Según Eric Talley, profesor en la Universidad de Columbia, explicó que no le resultó extraño el reciente cambio de postura del CEO ya que “en el aspecto legal, su caso no era muy fuerte. Parecía un típico escenario de un comprador arrepentido”. Además, agregó que si perdía el caso, no sólo se hubiera visto a concretar la compra sino también a afrontar el pago de intereses que hubieran aumentado el precio.

Si bien aún se desconoce la fecha en la que se consumará el acuerdo, parece que Elon Musk ya tiene todos sus planes armados y un futuro claramente trazado para la aplicación.

