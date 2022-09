Clubes nocturnos de Miami: cómo pasar el cordón rojo

La escena nocturna de Miami y sus playas brilla con luz propia.

Miami y Miami Beach son dos de los destinos más calientes en el mundo para la vida nocturna , pero aunque abundan los bares y clubes nocturnos, a veces es difícil pasar el cordón rojo y los guardias de seguridad. Aquí te damos algunos consejos para que puedas entrar sin apuros.

Amígate con un DJ, promotor o nightclub

Clubes, DJs y promotores necesitan clientes. Utiliza las redes sociales para atosigarlos hasta que te añadan a sus agendas. Dentro de poco tendrás tus mensajeros llenos de invitaciones a los clubes y bares más populares de la Magic City.

Compra un ticket por adelantado

Los clubes de la capital del sol son famosos por cuan difícil es conseguir entrada . Con un calendario de eventos con DJs de talla mundial y artistas de hip-hop y pop encabezando sus actos, la forma más económica y segura para garantizar acceso es comprar un ticket por adelantado. Pagarás de $150 en adelante , en dependencia de cuanto antes hagas la compra y cuan grande el nombre en la marquesina.

Servicio de mesa en un club de South Beach (Sobe Nightlife)

Reserva una mesa

Gastar mucho dinero siempre es bien visto y las mesas VIP siempre reciben prioridad . Si vas a alguno de los clubes top, te estarías gastando más de $1.000 para entrar con privilegios y los porteros respetan eso. Aunque, si es para un acto con mucho público, se hace difícil conseguir mesa y es mejor que lo hagas con tiempo.





Llega temprano, viste bien y prepárate para esperar

Llegar temprano en Miami es antes de las 11 pm . Si llegas después de las 12, buena suerte. Los clubes se llenan, especialmente el fin de semana. Espera pacientemente, las mejores fiestas se extienden bien adentrada la madrugada y las figuras estelares comienzan tan tarde como a las 2 am. Recuerda, es Miami y vestir bien en esta ciudad es casi como respirar , así que lúcete.





No seas ese tipo

Si eres víctima de una larga cola, no seas ese tipo que le grita al doorman o invade su espacio personal . A nadie le gustan los pesados, así que compórtate. Si tu apellido no es Kardashian, no trates de hacerte el importante. Con suerte, te amigas con un grupo de chicas en la fila y consigues entrar más rápido.

Hay clubes de todo tipo y para todas las escalas (Do Not Sit On The Furniture)

Si prefieres algo más relajado

Los grandes clubes acaparan la atención, pero Miami y Miami Beach están repletos de sitios cool donde no aplican las mismas reglas. Lugares a los que puedes entrar como estés , sin importar tu vestimenta, sin cola y sin pagar entrada.





No sobornes al portero

Los días en que podías pasarle un billete al portero para evitar la cola ya pasaron. La mayoría de los clubes tienen a varias personas a cargo de la puerta , así que costaría muchísimo sobornarlos a todos. Además, es común que contraten a algún policía fuera de horario para vigilar: no estaría recomendado pasar dinero.

