Lanzaron una muñeca Barbie en honor a Gloria Estefan

Gloria Estefan se convierte en una de las pocas mujeres en el mundo en tener una muñeca Barbie en su honor

Gloria Estefan es símbolo de éxito. La cantante, nacida en Cuba pero criada en Miami, personifica el éxito de los latinos en los Estados Unidos, siendo una de las caras más reconocidas de la comunidad.

Se calcula que ha vendido 100 millones de discos alrededor del mundo a lo largo de su carrera, y la lista de reconocimientos que ha recibido es enorme, incluyendo 7 premios Emmy y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Pero hoy, celebrando sus 65 años, tiene además un nuevo reconocimiento en sus manos: una muñeca Barbie creada en honor a ella.

Estefan celebró el lanzamiento de la muñeca el mismo día en que cumplía 65 años

“Este es el mejor regalo de cumpleaños que jamás haya recibido. Mi propia Barbie”, decía Estefan desde su cuenta de Instagram junto a una foto de ella misma con la muñeca en la mano.

La nueva Barbie, desarrollada por Mattel, debuta en la primera noche del mes de la Herencia Hispana -la celebración en Estados Unidos de la cultura latina y su contribución al país-. Fue, además, presentada en el día del aniversario número 33 del lanzamiento de Get on your feet, el primer gran éxito de Estefan en Estados Unidos.

La muñeca está vestida igual que como Estefan se veía en el video de esa canción, con una chaqueta corte torero con decoraciones en dorado y mangas abultadas, cinturón de leopardo, cadena dorada en la cintura y botas altas. Según el gigante de los juguetes, decidieron hacer esta muñeca para honrar las raíces cubanas de Estefan.

La muñeca está vestida igual que Gloria Estefan en el video clip de su canción Get on your Feet

“He jugado con Barbies toda mi vida, desde muy pequeña”, comentaba la cantante y actriz. “Esa chaqueta estilo torero la había elegido en honor a mi abuelo, que era de Asturias. Después pusimos un toque marroquí, con algo de la estética del Líbano, que viene de parte de Emilio. Nosotros estamos ya entrelazados. Ese es uno de los looks favoritos de toda mi carrera”.

Estefan es considerada la mujer que abrió camino a otras latinas en el mercado estadounidense. Recientemente la cantante cubana contó que los productores la habían invitado a participar junto a Jennifer Lopez y Shakira del show de medio tiempo en el Superbowl, pero que se negó a hacerlo porque cree que este era el momento de las más jóvenes.

“Yo he hecho algunos Superbowl ya. No era mi momento. No me imagino entrando entre medio de ellas dos y bailando Conga”, decía Estefan entre risas mientras alababa la labor de sus colegas a las que catalogó de muy talentosas.

Recientemente, Gloria Estefan brilló en el cine al protagonizar la película “El padre de la novia”, la nueva versión del clásico de los 90 donde se cuenta la historia de una familia cubano-americana en Miami.

