Tras 10 semanas a la baja, volvió a subir el precio de la gasolina en Florida

Leve aumento del valor de la gasolina en la Florida

Después de que a comienzos del verano el valor promedio del galón de gasolina llegara casi a duplicarse en los Estados Unidos con respecto a un año atrás, los precios comenzaron a bajar. Particularmente en el estado de Florida, donde el galón promedio rondó los cinco dólares, y donde más allá de las medidas tomadas a nivel federal, la gobernación decidió cancelar temporalmente el impuesto a los combustibles para bajar los precios.

Durante 10 semanas consecutivas, el costo promedio del galón de gasolina en el estado del sur fue bajando. Hasta ahora. Según el nuevo reporte semanal de la AAA (Asociación de Automotores de los Estados Unidos, según sus siglas en inglés), el precio promedio de la gasolina en Florida aumentó la pasada semana.

El aumento no es enorme, pero se nota. El promedio estatal del galón de gasolina regular aumentó la semana pasada siete centavos, llegando a los 3 dólares con 61 centavos ayer domingo.

Si se suman las pérdidas semanales durante el período de las 10 semanas que el precio de la gasolina bajó en Florida, se llega a 1 dólar con 36 centavos menos por galón, que en un tanque promedio implica 20 dólares menos cada vez que se lo llena. El descenso en los precios comenzó a mediados de junio, después de que se llegara al máximo histórico en el valor promedio del galón de gasolina para Florida con 4 dólares con 86 centavos. Tras estas diez semanas, el precio más bajo llegó a ser de 3 dólares con 53 centavos por galón.

Durante las pasadas 10 semanas, el precio había estado siempre a la baja

“El precio de la gasolina está subiendo en respuesta a un aumento en el precio del barril de crudo luego de que se divulgara que Arabia Saudita pudiera vender menos crudo en un esfuerzo por subir los precios. En los Estados Unidos el valor de la gasolina aumentó alrededor de un 5% en las últimas 3 semanas. No es un aumento brutal, y no se espera que los precios se disparen, pero eso pudiera cambiar dependiendo de la respuesta del mercado de petróleo en las próximas semanas. Además, estamos entrando en el pico de la temporada de huracanes, por lo que no hay que descartar que una posible tormenta fuerte pudiera desestabilizar el trabajo de las refinerías en Texas, Luisiana o Mississippi”, aumentando también lo precios, indica el reporte de la AAA.

Si bien se habla de costo promedio del barril en el estado, no en todas partes el valor es el mismo. Los mercados urbanos con el costo de gasolina más alto en la Florida son West Palm Beach, Tallahassee y Miami. Los más económicos son Crestview, Pensacola y Panama City.

