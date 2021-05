El pánico dispara la compra de gasolina en Florida pese a que no hay escasez

EFE/EPA/SHAWN THEW

Miami, 12 may (EFE).- El temor generado por el ciberataque perpetrado contra Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, llevó este miércoles al acaparamiento de gasolina en el norte de Florida pese a que no hay escasez en este estado debido a que el 90 % del suministro llega por vía marítima.

Este miércoles, el 73 % de las estaciones de Pensacola, en el noroeste de Florida, quedaron sin el combustible, mientras que en Tallahassee fue del 44 % y en Gainesville, una ciudad universitaria, el 15 %, según Gas Buddy, una aplicación de búsqueda de gasolina y diesel.

Florida "sigue estando bien abastecida de combustible", aseguró hoy la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El sur del "estado del sol" se vio menos afectado por el acaparamiento, pero en algunos lugares como Costco, donde el combustible es más barato, las filas son más largas de lo usual y acompañadas de mayor personal del hipermercado y de la Policía para evitar desórdenes.

De igual forma, los supermercados tienen una mayor afluencia de compradores, un día después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declarara el estado de emergencia.

Bajo esa orden, Florida eliminaría las restricciones de peso y tamaño de los camiones cisterna de combustible para permitir que llegue más gasolina a la región.

La medida también declara ilegal la especulación de precios.

Patrick De Haan, directivo de Gas Buddy, dice que los precios en Florida podrían subir levemente en los próximos días, pero que no se espera nada sustancial porque la mayoría de la gasolina llega de los puertos.

Por el contrario, Georgia, Alabama, las Carolinas, Tennessee y Virginia, los estados más afectados por el ciberataque, sí podrían enfrentar alza de precios de los combustibles.

Colonial, que transporta combustible a través de la costa este y recorre más de 8.800 kilómetros desde Texas a Nueva Jersey, fue víctima esta semana del ataque cibernético que la obligó a detener sus operaciones.

La empresa entrega alrededor del 45 % del combustible para la costa este, pero solo alrededor del 3 % para Florida.

Colonial aseguró hoy que poco a poco estaba normalizando la capacidad y que prevé para el fin de semana el restablecimiento total.

Según AAA, el 90 % de la gasolina de Florida fluye a través de sus puerto en barcos de carga y después se conduce a las bombas en camiones cisterna.

"Este no es un problema de refinería. La gasolina todavía se está produciendo y el combustible continúa navegando a través de los puertos de Florida, independientemente de si Colonial está en funcionamiento", manifestó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

"Es probable que los automovilistas estén viendo informes sobre problemas de suministro en otros estados, debido a la tubería, y estén corriendo para llenar sus tanques", dijo Jenkins.

El problema es que ese aumento en la demanda es lo que realmente crea el problema del suministro, ya que las estaciones de servicio solo pueden almacenar una cantidad limitada de combustible en un momento dado, explicó.

Precisó que Florida tiene acceso a mucha gasolina y la cuestión ahora es llevarla donde se necesita, "principalmente aquellas estaciones de servicio que se están agotando debido a las compras de pánico".

El ciberataque fue mediante un "ransomware", un programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo.