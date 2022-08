Estados Unidos aseguró la compra de un cargamento de granos de Ucrania para regiones hambrientas de África

Los residentes caminan junto a sus burros cargando leña en el pueblo de Bulla Hagar en el norte de Kenia el viernes 19 de agosto de 2022. (Foto AP/Brian Inganga)

Estados Unidos está dando un paso adelante para comprar alrededor de 150.000 toneladas métricas de grano de Ucrania en las próximas semanas para un próximo envío de ayuda alimentaria desde puertos que ya no están bloqueados por la guerra, dijo el jefe del Programa Mundial de Alimentos a The Associated Press.

Los destinos finales para el grano no están confirmados y las discusiones continúan, dijo David Beasley. Pero el envío planeado, uno de los varios que persigue la agencia de la ONU que lucha contra el hambre, es más de seis veces la cantidad de grano que el primer barco organizado por el PMA desde Ucrania ahora lleva hacia las personas en el Cuerno de África en riesgo de inanición.

Beasley habló el viernes desde el norte de Kenia, que está sumido en una sequía que está marchitando la región del Cuerno de África. Se sentó bajo un árbol de espinas entre las mujeres locales que dijeron a la AP que la última vez que llovió fue en 2019.

Sus comunidades secas se enfrentan a otra temporada de lluvias fallida en cuestión de semanas que podría llevar a partes de la región, especialmente a la vecina Somalia, a la hambruna. Miles de personas ya han muerto. El Programa Mundial de Alimentos dice que 22 millones de personas tienen hambre.

El buque Rojen, con 13.000 toneladas de maíz ucraniano (REUTERS/Jennifer Lorenzini/Archivo)

“Creo que hay una alta probabilidad de que tengamos una declaración de hambruna” en las próximas semanas, dijo Beasley.

Llamó a la situación que enfrenta el Cuerno de África una “tormenta perfecta en la parte superior de una tormenta perfecta, un tsunami en la parte superior de un tsunami” mientras la región propensa a la sequía lucha por hacer frente a los altos precios de los alimentos y el combustible impulsados en parte por la guerra en Ucrania.

El esperado barco de primeros auxilios de Ucrania transporta 23.000 toneladas métricas de grano , suficiente para alimentar a 1,5 millones de personas con raciones completas durante un mes, dijo Beasley. Se espera que atraque en Djibouti el 26 o 27 de agosto, y se supone que el trigo se enviará por tierra al norte de Etiopía , donde millones de personas en las regiones de Tigray, Afar y Amhara se han enfrentado no solo a la sequía sino también a un conflicto mortal.

Ucrania fue la fuente de la mitad del grano que el PMA compró el año pasado para alimentar a 130 millones de personas hambrientas. Rusia y Ucrania firmaron acuerdos con la ONU y el gobierno turco el mes pasado para permitir las exportaciones de granos ucranianos por primera vez desde la invasión de Rusia en febrero.

El Programa Mundial de Alimentos podría salvar “millones de vidas” con solo un día de las ganancias petroleras de los países del Golfo (AP Photo/Brian Inganga)

Pero la lenta reapertura de los puertos de Ucrania y el movimiento cauteloso de buques de carga a través del Mar Negro minado no resolverán la crisis mundial de seguridad alimentaria, dijo Beasley. Advirtió que los países más ricos deben hacer mucho más para mantener el flujo de granos y otra asistencia a las partes más hambrientas del mundo, y nombró nombres.

“Con las ganancias del petróleo siendo tan altas en este momento, ganancias récord, miles de millones de dólares cada semana... los estados del Golfo necesitan ayudar, deben intensificar y hacerlo ahora”, dijo Beasley. “Es inexcusable no hacerlo. Particularmente porque estos son sus vecinos, estos son sus hermanos, su familia”.

Afirmó que el Programa Mundial de Alimentos podría salvar “millones de vidas” con solo un día de las ganancias petroleras de los países del Golfo.

China también necesita ayudar, dijo Beasley.

El jefe del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, observa los cadáveres de animales que murieron de hambre en la aldea de Wagalla, en el norte de Kenia, el viernes 19 de agosto de 2022. (Foto AP/Brian Inganga)

“China es la segunda economía más grande del mundo, y nos ponemos en cuclillas con China”, o muy poco, agregó.

A pesar de que el grano sale de Ucrania y las esperanzas de que los mercados mundiales comiencen a estabilizarse, las personas más vulnerables del mundo enfrentan una recuperación larga y difícil, dijo el jefe del PMA.

“Incluso si esta sequía termina, estamos hablando de una crisis alimentaria mundial al menos durante otros 12 meses”, dijo Beasley. “Pero en términos de los más pobres entre los pobres, va a tomar varios años salir de esto”.

Algunas de las personas más pobres del mundo sin suficiente comida se encuentran en el norte de Kenia, donde los cadáveres de animales son despojados lentamente hasta los huesos bajo un cielo poco generoso. Millones de cabezas de ganado, fuente de riqueza y nutrición de las familias, han muerto en la sequía. Muchas bombas de agua se han secado. Cada vez más miles de niños están desnutridos.

El granelero de bandera libanesa Brave Commander en el puerto marítimo de Pivdennyi es cargado con trigo para Etiopía después de que se reinicie la exportación de grano, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Yuzhne, región de Odesa, Ucrania, 14 de agosto de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

“No nos olviden”, dijo el residente Hasan Mohamud a Beasley. “Incluso los camellos han desaparecido. Incluso los burros han sucumbido”.

Con tantos necesitados, la ayuda que llega puede desaparecer como una gota de lluvia en la arena. Las mujeres locales que calificaron para las donaciones en efectivo del PMA describieron haber tomado los 6.500 chelines (unos 54 dólares) y compartirlos entre sus vecinos, en un caso, 10 hogares.

“Lo más interesante que escuchamos es que la gente dice: ‘No somos los únicos’”, dijo a la AP el oficial del programa del PMA, Felix Okech. “Somos los que hemos sido seleccionados (para los folletos), pero hay muchos más como nosotros”. Así que es muy humillante escucharlo”.

En una pequeña multitud que se había reunido para escuchar historias de niños demasiado débiles para pararse y leche que se secó, una mujer en el borde de la alfombra de plástico tejida habló. Sahara Abdilleh, de 50 años, dijo que gana quizás 1.000 chelines (8,30 dólares) a la semana recolectando leña, recorriendo un paisaje que cada día devuelve cada día menos. Al igual que Beasley, ella estaba pensando globalmente.

“¿Hay algún país, como Afganistán o Ucrania, que esté peor que nosotros?”, preguntó.

(Con información de AP)

