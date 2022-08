Prestigiosos académicos, políticos y periodistas participaron del foro “Quo Vadis América Latina”: las frases más destacadas

Foro "Quo Vadis América Latina"

Reunidos en el museo de Coral Gables, histórico edificio del sur de la Florida, más de dos docenas de académicos, políticos y periodistas de los diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos fueron convocados por el InterAmerican Institute for Democracy, presidido por el ex alcalde de Miami Tomás Regalado, y bajo la dirección ejecutiva del Doctor Carlos Sánchez Berzaín, para analizar la situación actual de la región.

“Las elecciones tienen consecuencias. Entendamos que todas las crisis desbordan fronteras. Que las dictaduras de Nicaragua y Bolivia, no solo son problemas internos, sino un llamado a todo el mundo democrático, especialmente a Estados Unidos, que no se trata de apagar fuegos, sino que hay que tomar medidas para que vuelva la democracia. Porque cuando comienzan las llamas, llegan a la puerta de nuestras casas”, indicaba Tomás Regalado dándole apertura al foro.

El ex alcalde de Miami, y presidente del InterAmerica Institute for Democracy, Tomás Regalado abrió el foro

Acto seguido, el ex subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon dio el discurso principal de la jornada, sentando las bases de lo que se discutiría luego en los paneles.

“Las democracias históricamente se entendieron como procesos, que son importantes. Pero cada vez más, las sociedades los van a juzgar no sólo por cómo llegaron al poder, sino por lo que hicieron cuando estaban en el poder”, decía Shannon.

Alberto Capella durante su alocución

El primer panel, compuesto por académicos, contó con las presentaciones de Héctor Schamis, profesor de la Universidad Georgetown; Ricardo Israel, profesor en la Universidad de Essex y ex candidato a la presidencia de Chile; y Robert Evan Ellis, profesor en la Universidad Militar de los Estados Unidos. Entre los tres oradores discutieron el impacto de la pandemia en la región y las consecuencias para las democracias, todo moderado por Luis Fleischman.

“El COVID ha acelerado las crisis de salud pública y económicas, que han profundizado la desigualdad. Pero tengamos en cuenta que nuestra región ha tenido un desproporcionado número de victimas. El COVID ha expuesto nuestros estados fallidos, incompetentes”, declaraba Schamis sobre los juicios públicos a los gobiernos por lo que hicieron cuando estaban en el poder, en concordancia con lo que anteriormente había expresado Shannon.

Iliana Lavastida hablando de la situación de la prensa en Bolivia

“Hay pérdida democrática con una desilusión con la democracia. Recordemos que la carta democrática interamericana se firmó con una dictadura (la cubana) y hoy son al menos cinco en la región, y aumentando”, mencionaba Israel acerca de la fragilidad de las democracias en Latinoamérica.

“La región ha experimentado una tormenta perfecta erosionando sus instituciones y socavando su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Este fenómeno no es solo de América Latina. Creo que estamos solo en el comienzo”, agregaba Ellis.

Panel de periodistas debatiendo la situación de la libertad de prensa en la región

El segundo panel se dedicó a analizar lo que ocurre en la región con respecto al crimen organizado. Moderado por Norberto Spangaro, quien recordó que en Latinoamérica ocurren el 33% de los homicidios del mundo cuando solo cuenta con el 8% de la población del planeta, los oradores intentaron dilucidar el trasfondo de la violencia. El panel estuvo compuesto por Alberto Capella, ex comisionado de policía de Tijuana; Iván Simonovis, ex comisionado de seguridad e inteligencia venezolano; María Paula Romo, ex ministra de gobierno de Ecuador; Juan Antonio Blanco, especialista en negociación y resolución de conflictos cubano; y Ricardo Villadiego, colombiano experto en ciberseguridad.

“El crimen organizado es un desafío para Latinoamérica y el caribe. Entre 2004 y 2014 los índices de pobreza disminuyeron. En contraste, el crimen también creció. América Latina es la región mas violenta del planeta, cuatro veces más de la media mundial”, explicaba Capella.

Simonovis se concentró en el caso venezolano, y explicó que en ese país hay cinco estructuras criminales: las megabandas, los colectivos, el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo. Y ahondó en el tema de cómo este conflicto venezolano tiene ramificaciones mundiales.

Thomas Shannon dio el discurso principal de la jornada

“Estas cinco estructuras no son un ente aislado. El crimen organizado está vinculado al crimen internacional. Hace pocos días Maduro amenazó a Argentina por lo del avión. Dijo que movilizaría personas. Eso es lo que hizo en otros países”, detallaba el ex comisionado de inteligencia.

“Mientras el crimen organizado está en expansión, el Estado está en retroceso. En pandemia vimos una altísima capacidad de adaptación del crimen organizado”, aseguraba Romo, ligando el tema a las consecuencias del COVID.

Panel de académicos analizando la situación actual

El siguiente panel se dedicó a analizar la situación de la prensa en la región, con los destacados comentarios de los periodistas José Carlos Paredes, Vanessa Vallejo, Iliana Lavastida, Luis Galeano, Tim Padgett y Oscar Haza, quienes coincidieron en que la libertad de expresión está en riesgo en buena parte de América Latina.

“Abrirles las puertas de nuestros medios a pensadores opuestos al oficialismo nos trae problemas”, afirmaba Iliana Lavastida con respecto a lo que está ocurriendo en Bolivia.

A sala llena en el Museo de Coral Gables

“En Nicaragua, la situación de la prensa sigue deteriorándose. En los últimos meses, el régimen de Ortega y Murillo ha pisado el acelerador contra la prensa. Se agrede y ataca a los periodistas”, decía Luis Galeano ante la mirada atenta de sus colegas que contaron situaciones similares en Perú.

Pero Oscar Haza dio un halo de esperanza. Ante la censura por parte de algunos regímenes, existen las nuevas tecnologías para darle voz al pueblo.

“Pido un aplauso para esos influencers de Cuba que nos envían información. A todos esos muchachos que nos envían las más directas informaciones desde Cuba. Internet ha sido la tabla de salvación para medios que las dictaduras intentaron acallar y no pudieron”, decía Haza.

Hacia el final de la jornada se debatieron los desafíos para los gobiernos. Con un panel moderado por Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, con Antonio Ledezma, Simon Ferro, Federico Pinedo y Francisco Santos como oradores.

Luis Fleischmann moderó el panel de académicos

“Una buena economía por si sola no hace florecer la democracia ni neutraliza las divisiones políticas del país”, recordaba Ferro quien además enumeró a la pobreza, la seguridad, el narcotráfico y la falta de acceso a la educación como los problemas comunes en la región.

Francisco Santos se centró en la situación colombiana. El político colombiano indicó que su país era un estado fallido en 2002, y que con arduo trabajo se lo sacó adelante. Pero no ve con buenos ojos el futuro de su nación.

José Carlos Paredes durante su discurso

“La política de paz total, similar a la de López Obrador, donde son abrazos por hampones, es lo que va a pasar en Colombia. El futuro es bastante negro para Colombia y por ende para el continente”, pronosticaba Santos.

Por su parte, Federico Pinedo ve una esperanza si es que las naciones empiezan a trabajar unidas.

Luis Galeano fue parte del panel de periodistas

“Si tomamos el camino de una integración regional abierta al mundo, particularmente con Brasil, tenemos una posibilidad de ser fuente de alimentos para el mundo. Son grandes oportunidades, pero en Argentina como en otros países, hay un grupo minoritario de la política que quieran la alianza con los chicos malos del barrio. Creen en la alianza con el régimen de Venezuela, Irán, Rusia. Es minoritario pero es parte del gobierno argentino”, indicaba Pinedo.

Carlos Sánchez Berzain cerró la jornada agradeciendo a todos los oradores y recordando el problema de las dictaduras que se están expandiendo por Latinoamérica.

