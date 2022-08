Denunciaron amenazas contra el FBI tras el allanamiento en la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago

El ex presidente Donald Trump saliendo de su torre en Nueva York dos días después de que el FBI allanara su casa de Florida

Desde que el FBI ingresara en una redada a la casa del ex presidente Donald Trump en el sur de la Florida, las amenazas contra el personal y las instalaciones del FBI se dispararon en las redes sociales. Si bien no todas representan un verdadero peligro, el hecho preocupa a las autoridades.

Christopher Wray, quien fuera nombrado director del FBI en 2017 (mientras Donald Trump era presidente), habló ante la prensa durante un evento que tuvo en Nebraska. No quiso dar ningún pormenor acerca de lo que ocurrió en Mar-a-Lago, pero aseguró que las amenazas que circulan en internet contra agentes federales y el Departamento de Justicia son “deplorables y peligrosas”.

“Siempre me preocupan las amenazas a las fuerzas del orden. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, no importa con quién estés molesto”, indicaba Wray.

Agentes de seguridad frente a Mar-a-Lago, la casa del ex presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida

Si bien el director del FBI hizo una denuncia pública, fue vago en sus acusaciones, sin ahondar en detalles. Pero desde la empresa Logically -una compañía de inteligencia de código abierto que monitorea a diario redes sociales abiertas y encriptadas, que fue fundada por un ex agente del FBI, Brian Murphy- aseguraron que el volumen de amenazas vistas en redes contra el FBI en los últimos días supera con creces la normalidad.

“Como funcionario de inteligencia con experiencia, puedo decir que nunca he visto personalmente nada parecido al aumento de las amenazas observadas en los últimos días contra el personal y las instalaciones del FBI, que surgen en medio de las amenazas ya crecientes contra funcionarios y la infraestructura electoral”, indicaba Murphy en entrevista con la cadena NBC.

Más allá de publicaciones abiertas en redes como Twitter, Instagram o Facebook, muchas de estas amenazas se dieron en plataformas consideradas como clandestinas, como Telegram, Rumble, Gettr o Gab, muy populares entre grupos extremistas.

“Todo lo que se necesita es una llamada. Y millones se armarán y recuperarán este país. Se acabará en menos de dos semanas”, afirmaba en la plataforma Gab un usuario que se hace llamar Stephen.

“Que empiece esto. Este régimen ilegítimo y no elegido se ha pasado de la raya con su redada de Gestapo. Ya es hora de que la suciedad socialista liberal sea eliminada de la sociedad estadounidense”, escribió otro internauta en la plataforma Gab.

Pero algunos han ido más allá y pasaron de internet a la vida misma. La policía de Ohio ha confirmado que están detrás de un hombre armado con un rifle, que lleva puesto un chaleco anti-balas, que intentó ingresar en las oficinas del FBI en la ciudad de Cincinnati. Reportes de prensa local indican que el sospechoso fue arrestado en un campo, a las afueras de la ciudad, después de una persecución vehicular en la que hubo disparos. Por el momento no se reporta ningún oficial herido.

