Wall Street sigue en la senda negativa y comenzó la semana con pérdidas

Los índices bursátiles de Wall Street se deshicieron de las primeras ganancias y terminaron con pérdidas el lunes, en un comienzo agitado de una semana llena de actualizaciones sobre los dos aspectos que determinan los precios de las acciones: los beneficios que obtienen las empresas y la dirección de las tasas de interés.

El S&P 500 cayó un 0,8%. El Dow Jones cayó un 0,7% y el Nasdaq perdió un 0,8 por ciento. Las ganancias de los productores de energía, los grandes minoristas y otras empresas que dependen del gasto de los consumidores se vieron superadas por el retroceso de los valores sanitarios y tecnológicos.

El S&P 500 rompió una racha de cinco días de pérdidas a finales de la semana pasada. Las ganancias de los productores de energía, los grandes minoristas y otras empresas que dependen del gasto de los consumidores se vieron contrarrestadas por el retroceso de los valores sanitarios y tecnológicos. Goldman Sachs subió después de presentar unos beneficios de primavera mejores de lo esperado.

Los mercados llevan semanas bajando en su mayoría por la preocupación de que la Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo frenen demasiado la economía con la esperanza de reducir la elevada inflación. Si son demasiado agresivos con sus subidas de tipos de interés, podrían provocar una recesión.

Pero algunos en Wall Street ven señales de optimismo, al menos temporal. Los precios del petróleo han salido de sus máximos, aunque el lunes subieron más de un 4%. Un informe clave publicado la semana pasada también indicó que las expectativas de inflación de los hogares se están relajando. Esto podría evitar que se arraigue un ciclo más vicioso y aliviar la presión sobre la Reserva Federal.

Las expectativas sobre la agresividad con la que la Reserva Federal subirá los tipos de interés en su reunión de la próxima semana han disminuido. Los operadores apuestan ahora por una posibilidad entre tres de que se produzca una subida monstruosa de un punto porcentual, y la mayoría se inclina por un aumento de 0,75 puntos porcentuales. Hasta el jueves, la mayoría apostaba por una subida de un punto completo.

Los economistas de Goldman Sachs están entre los que pronostican un aumento de 0,75 puntos, que igualaría la subida del mes pasado, en lugar de una más agresiva. Citaron en particular la suavización de las expectativas de inflación después de que el presidente Jerome Powell dijera el mes pasado que la Fed les presta mucha atención.

Al otro lado del océano Atlántico, los inversores esperan que el Banco Central Europeo suba el jueves los tipos de interés por primera vez en 11 años para combatir la inflación. Muchos inversores esperan un aumento de 0,25 puntos porcentuales, “pero más no es impensable”, escribieron los economistas en un informe de BofA Global Research.

Los tipos de interés son una de las dos principales palancas que fijan los precios de las acciones. La otra son los beneficios de las empresas, que se ven amenazados por la elevada inflación y la ralentización de algunos sectores de la economía. Al menos por el momento, los analistas siguen previendo un crecimiento continuo.

La temporada de resultados comenzó la semana pasada, y los bancos han dominado la primera parte del calendario para informar de cuánto ganaron de abril a junio.

Goldman Sachs fue uno de los últimos en informar, y subió un 2,1% después de que sus beneficios e ingresos fueran mejores de lo que esperaban los analistas. Synchrony Financial subió un 1,3% después de superar igualmente las previsiones de beneficios e ingresos.

Bank of America sumó un 0,4% a pesar de que no alcanzó las expectativas de beneficios de los analistas. A pesar de todas las preocupaciones sobre una posible recesión, Bank of America dijo que el gasto y los depósitos de sus clientes siguen siendo fuertes.

IBM publicará sus resultados tras el cierre de la jornada. Johnson & Johnson, American Airlines y Tesla son algunas de las decenas de empresas del S&P 500 que tienen previsto presentar sus resultados a lo largo de la semana.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del Tesoro a 10 años subió al 2,97% desde el 2,96% del viernes. El rendimiento a dos años, que subió al 3,18%, sigue estando por encima del rendimiento a 10 años. Algunos inversores lo ven como una señal ominosa que podría presagiar una recesión en uno o dos años, aunque la diferencia entre ambos se redujo un poco.

