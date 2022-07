EEUU y Corea del Sur movilizaron un centenar de activos militares para realizar maniobras de defensa conjuntas

El sujeto que manejaba el tráiler no contaba con la documentación que acreditara la procedencia legal del hidrocarburo

Era número 1 del mundo, dejó el tenis para estudiar en Estados Unidos y decidió no volver a jugar: “Un día dije ‘no tengo ganas de hacer esto nunca más’”

Axel Geller era una de las promesas del tenis argentino, pero dejó de lado su carrera para estudiar en Stanford. Tras recibirse, anunció que no jugará profesionalmente: “Acá un montón de gente me dijo ‘qué buena decisión’. Te aseguro que no es lo que la mayoría pensó en Argentina”