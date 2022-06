La dura reacción de la actriz Bette Midler ante la anulación de Roe v. Wade: “Si el embarazo es voluntad de Dios, también lo es tu pene flácido”

La actriz Bette Midler rechazó de forma vehemente la decisión de la Corte Suprema de prohibir el aborto a nivel federal acusando de legislar contra las mujeres. REUTERS/Ken Cedeno

La actriz Bette Midler descargó su furia por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el histórico fallo Roe v. Wade que permitía el aborto en el país y cargó contra los “penes flácidos”, afirmando que también son voluntad de Dios.

“Es hora de prohibir el Viagra. Porque si el embarazo es ‘la voluntad de Dios’, entonces también lo es tu pene flácido”, escribió la estrella de Hocus Pocus en sus redes sociales.

La crítica de la actriz es un comentario sarcástico para desestimar los argumentos de varios jueces hombres que adujeron sus creencias religiosas para impedir el embarazo, dejando en manos de los estados individuales decidir si legalizan o prohíben el aborto en sus territorios.

La publicación acumuló casi 250.000 me gusta en medio de la enorme ola de oposición al controvertido fallo de la Corte Suprema.

Midler ha sido una voz enérgica en la oposición a la decisión, llamando al juez Clarence Thomas un “pelotudo” y calificando al juez Samuel Alito de “villano”.

En su primera reacción a la noticia, la estrella escribió: “Lo hicieron. ¡NOS LO HICIERON! #SCOTUS ha anulado #RoevWade, consagrado en la Constitución como ley establecida durante más de 50 años” (sic).

“¿Cómo se atreven? Este #SCOTUS es absolutamente sordo a la voluntad e incluso a las necesidades reales del pueblo estadounidense. #DespiertaAmérica” (sic), agregó.

La actriz es reconocida entre varios papeles por protagonizar la icónica película Hocus Pocus. (Disney Plus)

Scotus son las siglas con las que se conoce a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Midler está lejos de ser la única celebridad en hablar después del fallo de la Corte Suprema.

La actriz y comediante Wanda Sykes advirtió que Estados Unidos “ya no es una democracia” y acusó a los jueces conservadores de “mentir” bajo juramento cuando cada uno sugirió durante sus audiencias de confirmación que Roe v. Wade es un precedente establecido.

También atacó a los estadounidenses que viven en los “estados intermedios” por aparentemente decirles a los estados azules cómo actuar cuando “la mayoría de la gente vive en Nueva York y California “.

La Corte Suprema deshizo el precedente de casi 50 años y cambió drásticamente el panorama de la atención médica de las mujeres el viernes cuando anuló la decisión histórica de 1973 que otorgó protecciones federales contra el aborto en virtud de la Constitución.

Después de devolver el asunto a la jurisdicción de los estados, nueve legislaturas lideradas por el Partido Republicano promulgaron prohibiciones sobre el procedimiento médico a partir del domingo; al menos una docena pronto podría seguir su ejemplo. Es probable que el fallo conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

Hablando en The Late Show with Stephen Colbert de CBS el lunes sobre el fallo, Sykes dijo: “Soy una mujer gay negra y tengo una hija, así que no me va muy bien en este momento. Estoy un poco salada. Estoy un poco salada en este momento”.

Bette Midler, actriz y cantautora, es aplaudida por sus compañeros en la 44ª recepción de los Honorarios del Centro Kennedy en el Salón este de la Casa Blanca en Washington, EE. UU., el 5 de diciembre de 2021. REUTERS/Ken Cedeno

Y agregó: “Simplemente apesta, realmente lo hace, ¿sabes? Es como el país, ya no es una democracia, ¿no? Estamos... ya no son las reglas de la mayoría”.

Colbert estuvo de acuerdo y dijo: “No, ciertamente no en el Senado y ciertamente no en los representantes de la Corte Suprema”.

Sus comentarios se producen después de que los senadores estadounidenses Joe Manchin y Susan Collins criticaron a los jueces de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch por sus votos para anular Roe v. Wade el viernes.

Los senadores habían votado para confirmar a los jueces designados por el expresidente Donald Trump, a pesar de los temores de que anularan el fallo histórico sobre el aborto, y los senadores dijeron en ese momento que confiaban en Kavanaugh y Gorsuch para defender la ley.

Ahora, Collins, un republicano, y Manchin, un demócrata , acusan a los jueces de engañarlos al criticar el fallo de la corte de 5-4 para poner fin al derecho federal de las mujeres al aborto.

“Esta decisión es inconsistente con lo que dijeron los jueces Gorsuch y Kavanaugh en su testimonio y en sus reuniones conmigo, donde ambos insistieron en la importancia de respaldar precedentes de larga data en los que el país se ha basado”, dijo Collins.

La comediante y actriz Wanda Sykes también se pronunció en contra de la decisión de la Corte Suprema y señaló a dos de sus jueces de haber mentido por votar contra Roe v Wade.

Manchin se hizo eco de la indignación y dijo: “Confié en el juez Gorsuch y el juez Kavanaugh cuando testificaron bajo juramento que también creían que Roe v. Wade era un precedente legal establecido y me alarma que optaron por rechazar la estabilidad que el fallo ha brindado a dos generaciones de americanos”.

Desde el fallo de la Corte Suprema el viernes, se han apostado manifestantes a favor y en contra del aborto afuera del edificio de la Corte Suprema en Washington, DC.

Trece estados tenían las llamadas ‘leyes de activación’ que inmediatamente declararon ilegal el aborto con la anulación de Roe v. Wade.

Seguir leyendo: