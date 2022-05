Habló el padre de Salvador Ramos, el asesino de la escuela en Texas: “Debería haberme matado a mí”

El padre de Salvador Ramos dijo no saber por qué su hijo se volvió tan violento ni por qué atacó esa escuela

El padre de Salvador Ramos, el joven de 18 años que el martes pasado ejecutó la masacre de la escuela de Uvalde, en Texas, pidió perdón a las familias de las 21 víctimas y aseguró que hubiera preferido que su hijo lo matara a él.

“Nunca me hubiera esperado algo así de mí hijo. Lamento lo que ha hecho, debería haberme matado a mí”, aseguró Salvador Ramos, que lleva el mismo nombre que el joven que asesinó a 19 niños, dos maestras y fue abatido por la Policía.

Ramos estaba trabajando cuando su madre le avisó de la masacre. “Han matado a mi hombrecito. No veré más a mi hijo, como los otros padres no verán a los suyos y eso me hace mal”, afirmó en un reportaje del medio DailyBeast, que incluyó fotografías del hombre de 42 años en el hogar de su novia en Uvalde, donde vive desde hace varios años.

Salvador Ramos, padre, recibió a la prensa local en el frente de su hogar tras la masacre cometida por su hijo

También declaró que su hijo era “una buena persona” que “se limitaba a sí mismo” y afirmó no saber por qué se volvió tan violento ni por qué atacó esa escuela. Sin embargo, dijo que sí notó un cambio en su hijo en los últimos meses y recordó que se había comprado un par de guantes de boxeo y se ejercitaba con ellos en un parque local. “Empecé a ver diferentes cambios en él de esa manera”, explicó.

“Mi madre me dice que probablemente me habría disparado a mí también, porque siempre decía que no lo quería”, advirtió en el reportaje de Daily Beast.

Salvador Ramos, de 42 años, vive con su novia en el este de Uvalde

Quién era el asesino de Uvalde

Víctima de ‘bullying’ en la escuela, con dificultades en el hogar e historial de autolesiones: el joven que mató a tiros a 19 niños en una escuela de Uvalde, Texas, tenía antecedentes problemáticos, similares a los de otros autores de masacres escolares anteriores.

Salvador Ramos, el joven de 18 años que fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza durante su ataque a una escuela primaria en Uvalde, Texas, era un ciudadano estadounidense que vivía con su abuela.

Salvador Ramos, el joven que asesinó a 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas, el martes pasado

Un día después del ataque a la Escuela Primaria Robb, en la que también mató a dos maestros, se empezaron a conocer detalles del joven que llevó a cabo uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la nación: había abandonado los estudios secundarios y no tenía antecedentes penales.

La prima de Ramos, Mia, le dijo a The Washington Post que cuando Ramos era más pequeño se burlaban de él por un impedimento del habla, que lo hacía tartamudear y cecear, y que por eso le decía a su abuela que quería dejar de asistir a clases.

Stephen García, otrora amigo de Ramos, confirmó que el ‘bullying’ era un problema. “Lo acosaban mucho, mucha gente lo hostigaba”, declaró García al Post.

Su cuenta de la red Instagram, eliminada ahora, mostraba fotos de un joven con el pelo hasta los hombros y los ojos cerrados. Su perfil también incluía imágenes de dos rifles semiautomáticos de asalto y un cargador de pistolas de plástico.

Una de las publicaciones del joven Salvador Ramos exhibió las armas que poseía

También hubo reportes de peleas entre Ramos y su madre, quien consumía drogas, según vecinos. Los enfrentamientos entre madre e hijo fueron lo suficientemente graves como para que acudiera la policía, dijeron.

Otro amigo, Santos Valdez, recordó que Ramos una vez se cortó la cara “solo por diversión”.

La primera víctima de Ramos fue su abuela, a quien disparó en la cara. La mujer de 66 años pudo llamar a la policía y fue trasladada en avión en estado crítico a un hospital en las cercanías de San Antonio.

El pistolero, que comunicó en Facebook su intención de atacar una escuela primaria, huyó de la casa de su abuela en un vehículo, vistiendo un chaleco táctico y armado con un rifle. Luego chocó cerca de una zanja afuera de la Escuela Primaria Robb, salió, y se dirigió a la escuela, donde policías intentaron detenerlo, pero no lo lograron.

Ramos se atrincheró en dos aulas contiguas y le disparó a los estudiantes y a los maestros adentro, dijeron las autoridades. Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde a cargo de la investigación, señaló que Ramos actuó solo.

Flores, velas y fotos se dejaron delante de cruces con los nombres de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas (REUTERS/Marco Bello)

El acoso y los problemas de salud mental han sido denominadores comunes en los trágicamente frecuentes y mortales tiroteos en centros educativos de Estados Unidos.

Hace más de 20 años, dos adolescentes que habían sufrido “bullying” de parte de otros estudiantes mataron a 13 personas y se quitaron la vida en su escuela secundaria en Columbine, Colorado.

En 2007, un estudiante con problemas mentales mató a 32 personas en un tiroteo en el Instituto Politécnico del estado de Virginia. El atacante, que también se suicidó, se había referido a los tiradores de Columbine como “mártires” en un video antes del ataque.

Con información de AFP

