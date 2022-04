Elon Musk y Twitter se acercan a un acuerdo para la compra de la red social: podría confirmarse hoy

Ilustración fotográfica de la cuenta en Twitter de Elon Musk en un teléfono móvil. 15 abril 2022. REUTERS/Dado Ruvic

El directorio de Twitter y el CEO de Tesla, Elon Musk, negociaron hasta la madrugada del lunes su oferta para comprar la plataforma de redes sociales, informó The New York Times.

Musk dijo la semana pasada que había obtenido 46.500 millones de dólares en financiamiento para comprar Twitter, presionando al directorio de la compañía para que negociara un acuerdo.

The Times, citando a personas con conocimiento de la situación que no identificó, dijo que las dos partes estaban discutiendo detalles, incluido un cronograma y tarifas si se firmaba un acuerdo y luego se desmoronaba. Las fuentes dijeron que la situación era fluida y rápida.

Según Bloomberg, el acuerdo podría alcanzarse en la jornada de hoy.

Twitter había promulgado una medida contra la adquisición conocida como “píldora venenosa” que podría hacer que un intento de adquisición fuera prohibitivamente costoso.

Pero la junta decidió negociar después de que Musk actualizó su propuesta para demostrar que había asegurado el financiamiento, según The Wall Street Journal, el primer medio en informar que las negociaciones estaban en marcha.

“El cambio potencial por parte de Twitter se produce después de que el Sr. Musk se reuniera en privado el viernes con varios accionistas de la empresa”, informó el Journal. Musk “se comprometió a resolver los problemas de libertad de expresión que considera que afectan a la plataforma y al país en general, ya sea que su oferta tenga éxito o no”, agregaron las fuentes.

Él “hizo su presentación para seleccionar accionistas en una serie de videollamadas, con un enfoque en los fondos administrados activamente... con la esperanza de que pudieran influir en la decisión de la compañía”, dijeron las fuentes al Journal.

Elon Musk durante una conferencia en 2019 (REUTERS/Mike Blake/archivo)

El WSJ dijo que Twitter podría hacer un anuncio al respecto el jueves o incluso antes, según estas fuentes.

El 14 de abril, Musk anunció una oferta para comprar la plataforma de redes sociales por US$ 54,20 por acción, o alrededor de US$ 43 mil millones, pero no dijo en ese momento cómo financiaría la adquisición.

Al parecer, Musk le dijo recientemente al presidente de Twitter, Bret Taylor, que su oferta original del 14 de abril de 54,20 dólares por acción no ha cambiado, según el Wall Street Journal.

La semana pasada, dijo en documentos presentados ante los reguladores de EEUU que el dinero provendría de Morgan Stanley y otros bancos, parte del mismo garantizado por su enorme participación en el fabricante de automóviles eléctricos.

Twitter no ha comentado. La empresa había invitado previamente a Musk a unirse a su junta directiva, pero el jefe de SpaceX se negó.

Musk ha dicho que quiere comprar Twitter porque no siente que esté a la altura de su potencial como plataforma para la libertad de expresión.

En las últimas semanas, ha expresado una serie de cambios propuestos para la compañía, desde relajar sus restricciones de contenido, como las reglas que suspendieron la cuenta del expresidente Donald Trump, hasta librar a la plataforma de sus problemas con cuentas falsas y automatizadas.

Musk es la persona más rica del mundo, según Forbes, con una fortuna de casi 279.000 millones de dólares. Pero gran parte de su dinero está inmovilizado en acciones de Tesla (posee alrededor del 17% de la compañía, según FactSet, que está valorada en más de US$ 1 billón) y SpaceX, su compañía espacial privada. No está claro cuánto efectivo tiene Musk.

Seguir leyendo: