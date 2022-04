Las autoridades sanitarias de EEUU alertaron sobre un brote de meningitis en la Florida

Foto de archivo: enfermedad meningitis

Primero fueron los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Luego se les sumaron las autoridades sanitarias de Florida y particularmente las del condado Miami Dade, todos están emitiendo una alerta sanitaria sobre el brote de la enfermedad meningocócica en la Florida.

Si bien no han suministrado las cifras totales, el departamento de salud de Miami Dade informó que hasta el momento la cantidad de casos identificados en 2022 en los primeros tres meses supera el promedio de casos anuales durante los cinco últimos años.

Se trata de la llamada bacteria Neisseiria Meningitidis, cuyos dos tipos más comunes de infección son la meningitis y la septicemia. Son muy graves y pueden matar en cuestión de horas, pero son bacterias conocidas para las que hay vacunas.

Se contagia por contacto directo ya sea sexual, como a través de fluidos bucales al besarse o compartir vasos. Es mucho menos contagioso que el virus de la gripe o el coronavirus.

“Existe un gran brote continuo de enfermedad meningocócica en Florida, principalmente entre homosexuales y bisexuales, incluidos aquellos que padecen VIH. También se han informado casos en el estado durante los últimos meses de estudiantes universitarios. En este momento no hay evidencia que sugiera que los casos entre estudiantes universitarios estén relacionados con el brote más grande”, indicó la CDC en su página web oficial.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, nauseas, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión y sarpullido en la piel. Se recomienda que apenas se detecte alguno de estos síntomas se consulte de inmediato con un médico.

El principal aviso es vacunarse. Existen varias vacunas contra el meningococo, siendo la más popular la MenACWY, que se consigue fácilmente con una prescripción médica en cualquier farmacia de la Florida.

Los CDC están recomendando particularmente la vacunación de personas en el estado que sean hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, estudiantes universitarios, personas inmunodeprimidas y personas con VIH.

Para quienes no están vacunados y se infectan existen tratamientos, por eso es fundamental que cuanto antes busquen asistencia médica.

Las autoridades médicas están indicando que no se está señalando a ninguna comunidad en particular con fines discriminatorios, sino para advertir que es entre este grupo social donde más se está propagando el virus. Pero adviertes que todos los residentes de la Florida, o quienes visiten el estado, deben estar alertas ya que nada indica que no vaya a propagarse entre todas las comunidades.

