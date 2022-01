El baile de Michelle Obama en su cumpleaños y la tierna foto que le dedicó Barack

Los Obama en un atardecer de Hawái

Barack Obama celebró el cumpleaños de su esposa, Michelle Obama, con una tierna foto de los dos en uno de sus lugares de vacaciones favoritos: Hawái.

“Feliz cumpleaños, Michelle”, escribió el ex presidente, de 60 años, en un tuit junto a la foto en la que se los ve posando al atardecer: Ella con un cocktail en mano y el dándole un beso en la mejilla. “Mi amor, mi compañera, mi mejor amiga...”, escribió Obama en el posteo.

El mensaje de Barack Obama a su esposa

La ex primera dama estadounidense festeja hoy su cumpleaños número 58 años.

Ella también compartió la felicidad de sus festejos en las redes sociales, pero lo hizo con un divertido video en el que se la ve bailando frente a una torta, al que acompañó con un mensaje: “¡Aquí está un dulce 58! Muchas gracias por su efusión de amor. Ya sea que hayas enviado un mensaje de texto, un correo electrónico o publicado en las redes sociales, cada mensaje de cumpleaños que recibí hoy significó mucho para mí. Estoy muy agradecida de tener tanta gente animándome. Deseando ver lo que nos depara este próximo año”.

Michelle Obama baila en una silla antes de apagar las velas por su cumpleaños

Abogada graduada en la Universidad de Harvard, Michelle conoció a Barack en el despacho Sidley Austin en Chicago, donde ambos trabajaron.

“No sabía realmente qué podía esperar”, dijo al recordar el momento en el que escuchó a los colegas hablar de su nuevo compañero de trabajo. “Y entonces hace su ingreso Barack Obama. Y Barack Obama siempre ha caminado como Barack Obama… Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tenía ese andar… Yo pensé: ‘Muchacho, eres guapo’”.

Sin embargo, reveló que descartó “salir con uno de los pocos empleados negros del verano” porque le estaba “vedado”: le habían encargado que fuera mentora de ese hombre dos años mayor que ella.

Pero a medida que iban conociéndose, terminó cediendo al cortejo del joven abogado. “Me decía: ‘Estás loca, tendríamos que salir juntos. Tú me gustas, yo te gusto’. Eso me encantó de él: era muy directo. No andaba con vueltas”.

Se casaron en 1992

“Cuando nos detuvimos a tomar un helado, él percibió que yo estaba comenzando a ser más abierta. Y avanzó con suavidad: sólo se inclinó para darme un beso. Y eso fue todo lo que hacía falta, realmente. Desde ese beso en adelante, fuimos… fue amor. Y él fue mi hombre”.

Era el año 1989. Se casaron poco más de dos años después, en 1992.

Una jugadora clave en el ámbito político

Michelle Obama publicó la semana pasada una carta en la que se compromete, junto a una coalición que trabaja por los derechos de los votantes, a registrar más de un millón de nuevos votantes en el país antes de las elecciones de medio término de noviembre de este año, donde estará en disputa el control de las dos cámaras del congreso. Cabe destacar que en Estados Unidos pueden votar todos los ciudadanos mayores de 18 años, pero para hacerlo deben estar registrados como votantes, no es una cuestión automática.

En la misma carta, la abogada graduada de la universidad de Harvard indica que en los próximos meses movilizarán a cien mil estadounidenses para que se contacten con las oficinas de sus respectivos senadores para exigirles que voten las leyes de reforma del sistema de votación conocidas como la ley de la Libertad para Votar y la ley de Derechos de Votación John Lewis. Ambas legislaciones están trabadas en el senado no solo por oposición republicana sino porque muchos demócratas moderados tampoco las están apoyando.

