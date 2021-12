Pese al avance de la variante Ómicron, Joe Biden no volverá a imponer restricciones a la circulación en EEUU

FILE PHOTO: People queue for a coronavirus disease (COVID-19) test at a pop-up COVID-19 testing site in Times Square during the COVID-19 pandemic in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., December 16, 2021. REUTERS/Jeenah Moon

La Casa Blanca confirmó que pese al avance de la variante Ómicron en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden descartó reimponer restricciones a la circulación. Así lo confirmó la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien adelantó que el discurso que mañana dará el presidente “no se trata de cerrar el país”.

En una rueda de prensa, Psaki adelantó que “el presidente hablará a los ciudadanos mañana sobre lo que podemos esperar en el comienzo del invierno, y detallará los pasos adicionales que se tomarán”.

“El Presidente va a reiterar que mientras que los estadounidenses vacunados se contagian de COVID-19 debido a la alta transmisibilidad de la variante Ómicron, sus casos probablemente serán leves o asintomáticos. Una persona tiene 14 veces más probabilidades de morir si no está vacunada ”, explicó la funcionaria.

En esa línea, Psaki agregó: “Además, va a reiterar que estamos preparados y que quienes estén completamente vacunados tienen las herramientas para protegerse con una dosis de refuerzo y el uso de mascarillas donde lo recomienda el CDC. Para quienes eligen no estar vacunados va a enviar una advertencia y aclarar que quienes no estén vacunados van a impulsar la ocupación de las camas de los hospitales y las muertes. Eso no es para asustar a nadie, es para aclarar los riesgos de no estar vacunados”.





