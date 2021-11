Black Friday en Estados Unidos: largas colas, precios afectados por la inflación y pronóstico de ventas récord

Un hombre sale de un negocio en Brooklyn (Foto: Reuters)

La temporada de fiestas arranca con Acción de Gracias, y la de compras con el Black Friday. Todos los pronósticos económicos indican que se trata de una temporada de ventas récord. Entre noviembre y diciembre de 2021, los estadounidenses gastaron 858 mil millones de dólares, según la Federación Nacional de Venta Minorista (NRF por sus siglas en inglés). Esto implica un alza de 10,5% con respecto a lo que se gastó en el mismo período el año pasado. En promedio, se gastarán 785 dólares en regalos por familia esta temporada de fiestas.

El aumento en las ventas se debe, según los expertos, a que los estadounidenses empezaron a comprar con miras a las fiestas mucho antes este año. Tan temprano como en agosto, según indica la NRF. Sin embargo, hay tradiciones que nunca cambian y el día en el que la mayor cantidad de compradores salen a las calles sigue siendo el último viernes de noviembre, conocido como Black Friday.

Dos personas con televisores (Foto: Reuters)

Pero en este 2021 tan particular, los descuentos no serán tan espectaculares como en otros años. Por empezar, hay una inflación récord en el país y esto aumentó los precios de absolutamente todo. Pero además, en el mundo post pandémico (si es que tal cosa existe), se está terminando un año que ha sido menos lucrativo para los comerciantes, y más caro, lo que no los incentiva a rebajar tanto los productos.

Lo que se conoce como la Gran Renuncia (los trabajadores de Estados Unidos han renunciado a sus trabajos en números nunca antes vistos), ha hecho que para retener empleados o encontrar nuevo talento, los comercios se vean forzados a aumentar los sueldos que ofrecen, aumentando el costo.

El cierre de fábricas durante la pandemia y el faltante de conductores de camiones, combinado con el problema en los puertos de California, también han aumentado los costos para las empresas. Por ejemplo, la reconocida marca de ropa Gap ha anunciado que este años gastarán 450 millones de dólares enviando mercancías por vía aérea, por no poder confiar en otros modos de transporte. Además, los problemas en la cadena de distribución le han provocado pérdidas por 650 millones de dólares en ventas a la marca de ropa, según acaban de reportar.

Pero 2021 tiene otra particularidad. Pese a que la confianza de los consumidores está en su punto más bajo en diez años, según un estudio realizado por la Universidad de Michigan, los consumidores siguen gastando.

Tras un 2020 en el que se registró el Black Friday de menor intensidad de los últimos 20 años, los comercios este año decidieron extender las ofertas más allá del viernes. Desde el comienzo de semana y durante el fin de semana, se podían aprovechar los descuentos.

Pero para la gran mayoría en el país hoy no se trabaja, y en enormes cantidades lo aprovecharán haciendo compras. Entre las 5 y las 7 de la mañana abrieron la mayor parte de los comercios en todo el país. Y para esa hora ya había largas filas en tiendas clave como Best Buy o Walmart, donde en su mayoría los compradores buscan electrodomésticos.

En ciudades como Miami, donde el clima acompaña, se han reportado filas de hasta 100 personas por fuera de las grandes tiendas. Las colas de automóviles buscando estacionamiento en centros comerciales como Dolphin Mall o Sawgrass Mills pueden demorar más de una hora.

Para muchos el Black Friday va más allá de las oportunidades, que también pueden encontrarse en línea, sino que es una tradición y disfrutan hacer filas y encontrarse con otros entusiastas de las compras.

