La tradicional celebración de la caída de la bola de Año Nuevo en Times Square será exclusiva para las personas totalmente vacunadas

Evento virtual de la caída de la bola de Año Nuevo tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en el barrio de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 1 de enero de 2021. REUTERS/Jeenah Moon

Todos aquellos que demuestren estar totalmente vacunados contra el coronavirus podrán disfrutar de la tradicional caída de la bola de Año Nuevo en Times Square, anunció este martes el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

El funcionario dijo que el evento volverá a la ciudad “con toda su fuerza”.

“Queremos dar la bienvenida a todos esos cientos de miles de personas, pero todo el mundo tiene que estar vacunado”, dijo de Blasio durante una conferencia de prensa. “Únanse a la multitud, únanse a la alegría, únanse a un momento histórico en el que la ciudad de Nueva York proporciona una prueba más al mundo de que hemos vuelto al 100%”, expresó.

Imagen de archivo del alcalde Bill de Blasio. EFE/EPA/PETER FOLEY

Las personas que no puedan presentar un certificado de vacunación debido a una discapacidad tendrán que demostrar que han recibido un resultado negativo en una prueba PCR en las 72 horas anteriores al evento, y los niños menores de 5 años tendrán que ir acompañados por alguien que demuestre su vacunación, según información de The New York Times.

La caída de la bola coincidirá con el último día de de Blasio como alcalde de Nueva York. Luego será sucedido por Eric Adams, que tomará posesión el 1 de enero de 2022.

Debido a la naturaleza cambiante del coronavirus, expertos en salud pública dijeron que es difícil predecir en qué situación epidemiológica se encontrará la ciudad para finales de año.

“No va a ser perfecto”, dijo Denis Nash, profesor de epidemiología de la Facultad de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. “Tenemos que asumir que habrá personas con COVID mezcladas entre los juerguistas al aire libre”, afirmó, de acuerdo a The New York Times.

Personas celebran la caída de la bola en Times Square en Manhattan, el 31 de diciembre de 2018. (Christopher Lee/The New York Times)

Además, tras la suavización de las restricciones a los viajeros internacionales que llegan a Estados Unidos, se espera que también se hagan presentes en Times Square una gran cantidad de turistas de distintos países, por lo que el riesgo de contagio podría ser aún mayor.

Danielle Ompad, profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Nueva York, instó a las personas que decidan asistir a ser precavidos.

“Entiendo que la gente esté tan por encima de esta pandemia, y que la gente se esté vacunando y nuestras tasas de vacunación sean altas. Pero sigo pensando que es importante ser precavido”, explicó.

Otras grandes ciudades del mundo han cancelado sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En octubre, el alcalde de Londres dijo que el espectáculo de fuegos artificiales de fin de año de la ciudad sería cancelado y sustituido por otro tipo de celebración, mientras que Ámsterdam canceló sus festejos esta semana por el reciente aumento de los casos de coronavirus.

