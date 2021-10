El incómodo romance que podría salvar a la multimillonaria Elizabeth Holmes de pasar 20 años en la cárcel

Crédito: (Getty y Reuters)

A sus 37 años, recién casada y con un bebé de tres meses, el futuro de Elizabeth Holmes no parece sencillo, enfrenta un juicio por fraude y los secretos de su romance de juventud con un hombre que le doblaba la edad han sido expuestos en la corte, pero es algo que está dispuesta a soportar ya que podría ayudarla en la sentencia, que calculan sería hasta de 20 años.

Elizabeth Holmes era la joven y brillante promesa de Silicon Valley, la llegaron a comparar con Steve Jobs. A sus 19 años había creado su propia empresa llamada Theranos, les dijo a todos que ella había inventado un aparato innovador llamado Edison que prometía identificar más de 200 enfermedades sólo con una gota de sangre, pero todo era falso.

Una nota en The Wall Street Journal reunió testimonios de empleados, que destaparon la mentira y demostraron que todo era falso. El revolucionario dispositivo directamente no funcionaba y los estudios clínicos muchas veces se tercerizaban con los mismos laboratorios pre existentes.

Su empresa estaba autorizada para operar en todo Estados Unidos, fue valuada en 9.000 millones de dólares, Holmes fue tildada por Forbes como la “Primera mujer en alcanzar una fortuna de más de mil millones por sí misma”, desfiló por los programas de tevé de más alto rating, y la ubicaron el número 110 en la lista de los norteamericanos más ricos.

La fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, y su esposo Billy Evans dejan la corte Robert F. Peckham después de la entrega de los argumentos iniciales en su juicio, en San José, California, EEUU, el 8 de septiembre de 2021. REUTERS / Peter DaSilva

Holmes, que fundó la empresa biotecnológica Theranos en 2003 a los 19 años, conoció a Ramesh “Sunny” Balwani, un experimentado tecnólogo de sistemas de información, de 39 años, y le dio el cargo de director. Juntos crearon la poderosa burbuja que prometía revolucionar el sistema de salud o sólo de EEUU sino del mundo.

Pero casi nadie, ni sus empleados y mucho menos los cientos de inversores millonarios sabían que ellos eran pareja, en parte por la gran diferencia de edad, Balwani tiene 19 años más que Holmes.

Balwani y Holmes se conocieron en 2002 durante un viaje de inmersión lingüística a China, cuando ella tenía 18 años y él 37, según los abogados defensores. Comenzaron a salir poco después de que Holmes abandonara la Universidad de Stanford en 2003, a instancias de Balwani, para trabajar a tiempo completo en Theranos, y luego se mudó a la casa de Balwani, según declaraciones de abogados en los registros judiciales y judiciales.

Holmes tuvo un bebé, fruto del matrimonio con Evans, hace tres meses REUTERS/Peter DaSilva

Llegó a trabajar en Theranos en 2009 como presidente y director de operaciones, supervisando el laboratorio de la compañía, dijeron los fiscales. Había trabajado como ingeniero de software y ejecutivo de startups, y no tenía experiencia en patología o ciencias de laboratorio, dijeron los fiscales.

Sus abogados han alegado en los registros judiciales que el Balwani abusó psicológica, emocional y sexualmente de Holmes durante su larga relación por más de 10 años, lo que la dejó bajo su control, sin embargo el abogado de Balwani ha refutado las acusaciones de abuso.

A los fiscales se les han leído en voz alta algunos de los mensajes de texto íntimos en la corte, lo que podría ayudarlos a probar su caso de que Holmes no tomó en serio numerosas advertencias sobre resultados inexactos de análisis de sangre.

Elizabeth ocultó el romance con Balwani por más de 10 años

“Tiene algún tipo de indicio de que ella sabía que no todo estaba bien con la empresa. Esos mensajes por sí mismos no van a llevar a los fiscales a la condena, pero junto con todo lo demás, es un caso bastante poderoso”, dijo Andrey Spektor, un ex fiscal federal del Distrito Este de Nueva York que no está involucrado en el caso pero que ha leído partes del mensajes de texto, según consignó The Wall Street Journal.

Holmes y Balwani están acusados de una docena de cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico después de decirles a los inversionistas y pacientes que su tecnología de análisis de sangre podría ser la revolucionaria forma de detección rápida de enfermedades.

Ambos se han declarado inocentes. El juicio de Holmes comenzó el mes pasado y el de Balwani tiene un juicio separado programado para principios del próximo año.

Holmes logró que su empresa Theranos llegara a estar valuada en 9.000 millones de dólares

“Necesitamos la autorización de la FDA”, citaba un mensaje de Holmes en abril de 2015, refiriéndose a la Administración de Alimentos y Medicamentos, que supervisaría la aprobación regulatoria de los “nanotainers” característicos de la compañía para recolectar sangre. El laboratorio de la empresa es una “zona de desastre”, refirió otro texto separado.

Los mordaces mensajes de Balwani podrían ser personales. “Somos perezosos y desorganizados y no estamos enfocados”, en el trabajo pero también “en el contexto de tú y yo”, le dijo en junio de 2015.

La pareja “controló a Theranos como iguales y tomó decisiones importantes en consulta entre ellos como lo hacen los socios”, dijo el fiscal federal adjunto Robert Leach en declaraciones de apertura.

Además personas cercanas a Elizabeth dijeron que observaron que Balwani era típicamente respetuoso con Holmes en público y que ella parecía tener el control total de las decisiones tomadas en la empresa.

