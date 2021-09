Joe Biden y Boris Johnson manifestaron su intención de seguir trabajando juntos en fortalecer su alianza en materia de defensa con Australia

Joe Biden y Boris Johnson manifestaron su intención seguir trabajando juntos (FOTO: REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvieron este martes una reunión en la que conversaron sobre comercio y aplaudieron la alianza con el país en materia de defensa, en referencia polémico acuerdo con Australia bajo las siglas AUKUS, con el que buscan compartir tecnología y garantizar su seguridad cibernética, además de desarrollar una serie de sistemas submarinos y de largo alcance.

“El vínculo entre nuestras dos naciones es férreo y estamos comprometidos a trabajar juntos en todo”, aseveró Biden, a través de su perfil de Twitter, tras su reunión con Johnson, en la que, según la Casa Blanca, los líderes discutieron, entre otras cuestiones, sobre los desarrollos en el Indo-Pacífico y el “papel fundamental” de los aliados y socios europeos, incluida la OTAN y la UE, en la región.

Precisamente, para abordar los desafíos de la región se alcanzó el denominado pacto AUKUS, el cual provocó una crisis entre los países con Francia, ya que supuso que Canberra rompiera un contrato valorado en 66.000 millones de dólares (56.000 millones de euros) con la naviera gala Naval Group.

Al respecto del pacto, Johnson insistió, antes de su reunión con Biden, en la importancia del “progreso” que Reino Unido y Estados Unidos están logrando en la “asociación de tecnología de defensa” junto a los “amigos australianos”. “Creo que tiene un gran potencial para beneficiar a todo el mundo”, defendió.

Biden recibió a Boris Johnson en la Casa Blanca (FOTO: REUTERS)

“Creo que estamos impulsando nuestra agenda compartida. Queremos reconstruir el mundo con usted (Biden). Y creo que queremos renovar y fortalecer nuestro vínculo transatlántico. Y me parece que va muy, muy bien”, sentenció también Johnson ante el mandatario norteamericano.

El encuentro resaltó el “fuerte vínculo” entre Washington y Londres y sirvió para acordar seguir trabajando para cumplir la visión planteada en la Carta del Atlántico.

Asimismo, supuso que los líderes aborden “la construcción de consenso para la acción para abordar la crisis climática, la promoción de la seguridad sanitaria mundial, el apoyo a la democracia y los derechos humanos y el desarrollo de un futuro económico más inclusivo para todos los países.

En concreto, discutieron sobre los recientes acontecimientos en Afganistán y los futuros pasos en la región, así como también ha tratado cuestiones comerciales y han conversado sobre Irlanda del Norte.

COMERCIO

Biden apuntó que el encuentro serviría para hablar sobre comercio, un aspecto en el que ha asegurado “hay que trabajar”, mientras la prioridad de Reino Unido es llegar a un acuerdo de comercio libre con Washington posterior al Brexit.

No obstante, Johnson no espera un acuerdo antes de las próximas elecciones generales de Reino Unido, previstas para 2024. Por otro lado, horas antes de la reunión se produjo un importante cambio de estrategia. Una persona familiarizada con el asunto dijo que Londres está explorando la posibilidad de unirse a un acuerdo de libre comercio existente entre Estados Unidos, México y Canadá, un reconocimiento de que la administración de Biden no comenzará las conversaciones sobre un acuerdo a medida en el corto plazo.

El primer ministro británico Boris Johnson viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU (FOTO: REUTERS)

Igualmente, en el marco del encuentro el primer ministro británico destacó que ambos países resolvieron ya el asunto del Boeing/Airbus, que era un “gran problema” y “progresaron” en otros aspectos comerciales.

Por otro lado, en el marco del encuentro, Biden manifestó su preocupación por la situación en Irlanda del Norte y la frontera, y ha manifestado que se siente “muy convencido” de los protocolos.

A continuación, Johnson informó en que en ese punto ambos están “completamente de acuerdo”. “Nadie quiere ver nada que interrumpa o desequilibre el Acuerdo de Viernes Santo”.

Previamente, el primer ministro británico se reunión con la vicepresidenta, Kamala Harris, con la que abordó temas similares y expresó el deseo de continuar fortaleciendo la relación, además de discutir sobre la necesidad de esfuerzos internacionales “más coordinados” para abordar las causas fundamentales de la migración.

“Estamos interconectados de muchas maneras, de muchas más que nunca, ya sea en lo que respecta a nuestras prioridades compartidas sobre cómo abordaremos la salud mundial (...) o en torno al tema del clima”, subrayó Harris, quien manifestó también que hay un “gran progreso” entre los países en materia comercial.

(Con información de Europa Press)

