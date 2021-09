Con el brillo de las luces del World Trade Center cerraron los actos conmemorativos del 11-S

Las luces del World Trade Center cerraron los actos conmemorativos del 11-S (FOTOS: REUTERS)

Las luces del antiguo sitio del World Trade Center brillaron nuevamente bajo el cielo de Nueva York este 11 de septiembre para recordar a las víctimas del atentado terrorista de 2001.

El monumento, construido en el lugar en el que se encontraban las emblemáticas torres de la ciudad, encendió sus columnas de luz que asemejan a los derrumbados edificios.

Las luces se pueden observar desde casi cualquier punto dela ciudad (FOTO: REUTERS)

Según el sitio web de la escultura, el es una “instalación de arte público conmemorativa presentada por primera vez seis meses después del 11 de septiembre y luego cada año a partir de entonces, desde el anochecer hasta el amanecer, en la noche del 11 de septiembre”

Durante toda la jornada de este vigésimo aniversario del 11-S se llevaron a cabo homenajes a las 2.977 personas muertas en el ataque terrorista.

LAS ACTIVIDADES DEL 11-S

La ciudad de Nueva York inició este sábado los actos de conmemoración de los atentados del 11-S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

También se hizo un homenaje a las víctimas del Pentágono

A diferencia del año pasado que fueron virtuales por la pandemia, las ceremonias de este año fueron presenciales.

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la conmemoración comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People’s Chorus de Nueva York entonó el himno nacional. Después de un momento de silencio a las 08.46 hora local (12.46 GMT), cuando el primer avión impactó una de las torres, Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, pronunció un corto discurso, que marcó el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas.

Durante toda la jornada de este vigésimo aniversario del 11-S se llevaron a cabo homenajes a las 2.977 personas muertas en el ataque terrorista (FOTO: REUTERS)

En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen interpretó su canción “I’ll See You in My Dreams” (Te veré en mis sueños), se marcaron con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania.

Como en años anteriores, el acto estuvo dedicado a recordar a las casi 3.000 personas que fallecieron en el atentado contra las dos torres, cuyos nombres fueron citados uno por uno -durante tres horas- por parte de varios familiares que aprovecharon para lanzar varios mensajes de recuerdo y cariño, coronados casi todos por un “Dios salve a Estados Unidos”.

