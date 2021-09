Evacuaron dos edificios a metros de donde se derrumbó la torre de Miami-Dade: tienen fallas estructurales

Entre las víctimas de Surfside se encontraban personas mayores que habían decidido retirarse en esta torre de más de 130 apartamentos, así como menores de edad, jóvenes, adultos y familias, todos de nacionalidades diversas (Foto: EFE)

Tras el derrumbe de la torre Champlain sur, en Surfside, que se cobró la vida de 98 personas, se intensificaron las inspecciones en los edificios de más de 40 años en el sur de la Florida. Y lo que era un secreto a voces comienza a confirmarse: muchos de ellos estuvieron mal construidos, están mal mantenidos y vivir allí es peligroso.

Pegado al pueblo de Surfside, sobre la costa de Miami-Dade, se encuentra la localidad de Bay Harbor Islands. Literalmente una calle separa a una municipalidad de otra.

Lógicamente, tras la tragedia de Surfside toda la región se vio conmovida y las autoridades de Bay Harbor Island prometieron hacer todo lo posible para que en su comunidad no ocurriera un hecho semejante. Desde entonces, iniciaron inspecciones en todos los edificios, haciendo especial hincapié en aquellos construidos antes de la década del ‘80.

Esta semana, en menos de 24 horas, dos edificios fueron declarados de riesgo y sus habitantes debieron ser evacuados de inmediato. Se trata del edificio Forum, ubicado en el 1080 de la calle 93, y el edificio 1060 de la calle 95.

“La preocupación principal del pueblo de Bay Harbor Islands es la seguridad de nuestros residentes. Como parte de nuestros esfuerzos por asegurar la integridad de las estructuras de todos los edificios del pueblo, hemos iniciado inspecciones obligatorias para todos los edificios de determinada edad y tamaño”, se indica en un comunicado enviado a la prensa por la municipalidad de Bay Harbor Islands.

El primero de los edificios evacuados, el Forum, es una propiedad construida en 1965, de cuatro pisos, que tiene 24 apartamentos. Según la inspección, la propiedad es insegura porque se encontró desconchado de concreto, grietas y varillas de refuerzo expuestas en varias partes del edificio. Además, hay cinco deficiencias estructurales que requerirán acción inmediata. Los expertos creen que hasta que no se apuntale el edificio, no debe permitirse que nadie ingrese a la propiedad. Por último, en el edificio no funcionaba el sistema de bombas de agua en caso de incendio.

La segunda propiedad es de solo dos pisos, tiene nueve unidades y fue construida en 1948. Según el reporte tiene defectos estructurales significativos que lo hacen inseguro para ser habitado.

Lo curioso es que ambas propiedades pertenecen a un mismo dueño, la compañía Bal Harbour Investments LLC. Según la persona que maneja las propiedades, Erick Pamblanco, desde hace meses nadie le responde desde las oficinas de los dueños de las propiedades y ambos edificios están bajo un proceso de juicio hipotecario.

En casos como estos, si las propiedades son inhabitables y los dueños no las reparan, estando en juicio hipotecario es probable que el banco termine quedándose con ellas y en un futuro se derrumben para vender el lote como terreno.

Los residentes de estos edificios son todos inquilinos que por el momento han encontrado alojamiento temporal en casas de familiares, o se albergaron en hoteles que paga la municipalidad.

