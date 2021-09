EEUU: una periodista venezolana es la nueva directora de medios hispanos de la Casa Blanca

Luisana Pérez Fernández es la nueva directora para medios hispanos de la Casa Blanca

La periodista venezolana Luisana Pérez Fernández anunció este viernes que se unió al equipo de prensa de la Casa Blanca como nueva directora para medios hispanos.

“Hace 10 años salí de Venezuela en busca de democracia y nuevas oportunidades. Esta semana comencé como directora de medios hispanos en la Casa Blanca”, publicó Pérez en su cuenta de Twitter.

“Un privilegio -agregó- que no tomaré a la ligera: servir y preservar una verdadera democracia”.

Pérez, que nació y se crió en Caracas, se desempeñaba hasta ahora como secretaria de prensa y portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

En el pasado fue subdirectora de Comunicación de la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. También ha ejercido como subdirectora de prensa y responsable de Medios Hispanos del Partido Demócrata en Florida. En 2020 se unió a la campaña “Biden for President Florida” como subdirectora de Comunicaciones.

Según Univisión, Pérez se convirtió en ciudadana estadounidense en agosto de 2020 y votó por primera vez en noviembre pasado, en las que elecciones que llevaron al líder demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

Pérez Fernández no es la única venezolana designada recientemente por la Casa Blanca para trabajar con el gobierno de Biden. A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos propuso al ex congresista venezolano Leopoldo Martínez Nucete como representante de Washington en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pérez Fernández no es la única venezolana designada recientemente por la Casa Blanca para trabajar con el gobierno de Biden (Foto: REUTERS)

En un comunicado, la Casa Blanca informó que Martínez, abogado, escritor y emprendedor social venezolano-estadounidense, fue nominado como director ejecutivo de Estados Unidos ante directorio el BID, organismo que preside Mauricio Claver-Carone, el primer estadounidense en ese cargo.

Leopoldo Martinez Nucete es un abogado, escritor y emprendedor social venezolano-estadounidense. También es ex congresista de Venezuela. Es el fundador del Center for Democracy and Development in the Americas, editor de IQ Latino y director de LMN Consulting, LLC. Martínez es miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), uno de los líderes de su Caucus Hispano y miembro fundador de la Junta de Latino Victory Project.

Sirvió en la Comisión Legislativa de Pequeñas Empresas del Commonwealth de Virginia y actualmente es miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad de Mary Washington y del Instituto Sorensen de la Universidad de Virginia. También sirvió en el Comité de Transición del gobernador de Virginia, Ralph Northam. Se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard (’89), la Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton (’96) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami (’07). Ha trabajado con grandes firmas internacionales de contabilidad y derecho, y tiene una amplia experiencia asesorando a compañías Fortune 500, fondos de capital privado, corporaciones multi-latinas, negocios internacionales y organizaciones sin fines de lucro.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: