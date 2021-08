Joe Biden nominó a un ex congresista venezolano como su delegado ante el BID

Joe Biden propuso al ex congresista venezolano Leopoldo Martínez Nucete como representante de Washington en el directorio del BID (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso al ex congresista venezolano Leopoldo Martínez Nucete como representante de Washington en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En un comunicado, la Casa Blanca informó este martes que Martínez, abogado, escritor y emprendedor social venezolano-estadounidense, fue nominado como director ejecutivo de Estados Unidos ante directorio el BID, organismo que preside Mauricio Claver-Carone, el primer estadounidense en ese cargo.

Martínez, quien es integrante del Partido Demócrata y uno de los líderes del Caucus Hispano, es fundador de la organización no partidaria Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas y director de la consultora LMN Consulting.

Además, Martínez sirvió en la Comisión Legislativa de Pequeñas Empresas de la Mancomunidad de Virginia y fue parte del Comité de Transición del gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam.

Biden propuso igualmente a María Fabiana Jorge, originaria de Argentina y fundadora de la firma MFJ International, como directora suplente de Estados Unidos ante el BID.

Estos cargos anunciados por la Casa Blanca deberán ser confirmados por el Senado de Estados Unidos (Foto: REUTERS)

El gobernante designó también a María Luisa Pagán, quien es nacida y criada en Puerto Rico, como representante comercial adjunta de Estados Unidos en la Oficina de Ginebra. Con más de tres décadas de experiencia como negociadora comercial del Gobierno de Estados Unidos, Pagán es actualmente consejera general adjunta de la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

Estos cargos deberán ser confirmados por el Senado de Estados Unidos.

Quién es quién

Leopoldo Martinez Nucete es un abogado, escritor y emprendedor social venezolano-estadounidense. También es ex congresista de Venezuela. Es el fundador del Center for Democracy and Development in the Americas, editor de IQ Latino y director de LMN Consulting, LLC. Martínez es miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), uno de los líderes de su Caucus Hispano y miembro fundador de la Junta de Latino Victory Project.

Sirvió en la Comisión Legislativa de Pequeñas Empresas del Commonwealth de Virginia y actualmente es miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad de Mary Washington y del Instituto Sorensen de la Universidad de Virginia. También sirvió en el Comité de Transición del gobernador de Virginia, Ralph Northam. Se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard (’89), la Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton (’96) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami (’07). Ha trabajado con grandes firmas internacionales de contabilidad y derecho, y tiene una amplia experiencia asesorando a compañías Fortune 500, fondos de capital privado, corporaciones multi-latinas, negocios internacionales y organizaciones sin fines de lucro.

El gobierno de EEUU anunció hoy sus nominaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras designaciones (Foto: REUTERS)

Por su parte, Fabiana Jorge es la fundadora y presidenta de MFJ International, una firma de consultoría global con sede en Washington DC que se especializa en comercio y negocios internacionales. Jorge tiene tres décadas de experiencia en negociaciones comerciales con un enfoque en propiedad intelectual y acceso a medicamentos. Ha estado profundamente involucrada en muchas negociaciones comerciales, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la Nueva Política Comercial de 2007, la República Dominicana-Centroamérica Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), Acuerdo Integral y Comercial UE-Canadá (CETA), Acuerdo Comercial UE-Mercosur y, más recientemente, en la Asociación Económica Integral Regional (RCEP).

Fue anteriormente directora de Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson y Hand, donde fue jefa de la División de Asuntos Latinoamericanos. Fue profesora adjunta en la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, Argentina, donde nació. Es Licenciada en Ciencias Políticas con Especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Buenos Aires. Tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. Habla español y francés con fluidez y tiene conocimientos prácticos de portugués. Se mudó a los Estados Unidos hace más de 30 años y reside en Washington, DC con su esposo Doug y sus tres hijos, Christopher, Phillip y Nicole.

Finalmente, María L. Pagán ha pasado casi tres décadas como abogada mercantil en el gobierno de Estados Unidos. Actualmente es Consejera General Adjunta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En ese cargo, brinda asesoría legal a altos funcionarios del USTR sobre todos los aspectos legales relacionados con las negociaciones comerciales, la implementación de acuerdos comerciales y la legislación y regulaciones relacionadas con el comercio. Ha sido la fiscal principal de los Estados Unidos en numerosas negociaciones de acuerdos comerciales. Fue la abogada líder del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, manejando los aspectos legales de la negociación, así como el paquete de implementación que fue aprobado por el Congreso a principios de 2020.

Antes de convertirse en Consejera General Adjunta, se especializó en brindar asesoría legal en servicios , contratación pública y la salvaguardia específica de país de la sección 421, y también litigó varias disputas ante la OMC. Antes de unirse a USTR en 2003, Pagán trabajó como asesora jurídica en la Oficina del Asesor Jurídico Principal de Comercio Internacional en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Nació y se crió en Puerto Rico y reside en Maryland. Recibió su título de abogada y una maestría en servicio exterior de la Universidad de Georgetown, y una licenciatura. de la Universidad de Tufts.

Con información de EFE

