Difundieron detalles de las llamadas al 911 tras el derrumbe del edificio en Miami

La investigación de las causas del derrumbe del ala noreste del edificio Champlain Towers South, en la que había 55 apartamentos, ya se inició, pero se da por seguro que será larga y compleja. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

La policía del condado de Miami-Dade ha dado a conocer las llamadas recibidas en la línea de emergencias del 911 la noche del 24 de junio pasado, cuando se derrumbó la torre sur de los edificios Champlain, en Surfside.

“Pareciera como que aquí hubo un terremoto. El garaje, todo el subsuelo, pareciera que todo explotó allí abajo”, se oye en una de las grabaciones. “Una gran explosión”, dicen en otro de los llamados.

Se cree que el propio derrumbe de la losa en el área de la piscina pudo generar un sonido similar al de una explosión. Son toneladas de concreto que cayeron a la vez.

Según el director de manejo de emergencias de Miami-Dade, Frank Rollason, su oficina no ha recibido “ni información, ni inteligencia, y no ha habido discusión alguna acerca de una explosión de algún tipo que haya causado el derrumbe”.

Sin embargo, Allyn Kilsheimer, el ingeniero estructural contratado por la municipalidad de Surfside para investigar el derrumbe, ha declarado a la prensa local que una explosión está en “su lista de posibilidades” acerca de las causas del colapso del edificio.

De todos modos, inclusive si se comprobara que hubo una explosión, nadie está investigando ningún tipo de ataque, por lo que se trataría de algo accidental y no provocado.

Los restos del edificio que fue derrumbado una semana después de el colapso inicial (Foto: REUTERS)

La otra posibilidad que se baraja es que haya habido una explosión relacionada con la conexión de gas. Si bien hubo propuestas para conectar gas natural en el edificio a comienzos de año, nada indica en los récords de la propiedad que hubiera gas conectado allí en ese momento.

Los investigadores federales no han confirmado si esta es una pista que están siguiendo, aunque según declaraciones a la prensa no descartaran ninguna hipótesis.

Algunos creen que algo debe haber desencadenado el derrumbe. Difícilmente se ven derrumbes de este estilo, por más daño estructural que haya en la propiedad. Otros, consideran que las malas bases llevan al deterioro de la estructura que con el paso de los años termina en un colapso.

No está claro qué causó el derrumbe y probablemente no habrá una respuesta durante varios meses. Por el momento lo único confirmado es que esta tragedia se ha llevado la vida de 97 personas, de las cuales 90 han sido identificadas. Aún ocho personas permanecen como potencialmente desaparecidos, aunque las autoridades confirmaron la semana pasada ya que no hay esperanzas de encontrar a nadie con vida.

En la mañana de hoy se dieron a conocer los nombres de cuatro nuevas víctimas mortales, entre las que se encuentra una adolescente.

Michelle Ana Pazos, de 23 años, Miriam Notkin, de 81 años, y Mihai Radulescu, de 82 años, fueron identificados hoy y sus cuerpos fueron recuperados el pasado viernes. Valeria Barth, de 14 años, fue encontrada sin vida el pasado domingo.

