Un Boeing 737 de carga hizo un amerizaje de emergencia cerca de la costa de Hawaii

El recorrido del Boeing 737 que realizó un amerizaje de emergencia en Hawaii

Un avión de carga Boeing 737 con dos tripulantes a bordo tuvo que realizar un amerizaje de emergencia frente a Hawaii la madrugada del viernes tras un problema de motor, informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). El vuelo 810 de Transair “intentaba regresar a Honolulu cuando se vio obligado a amerizar” hacia las 2.30 de la madrugada, hora local (12.30 GMT), dijo una portavoz de la FAA en un comunicado.

“Según la información preliminar, los guardacostas estadounidenses rescataron a ambos miembros de la tripulación”, añade el mensaje.

El vuelo 810 había partido de Honolulu a la 01.33 de la madrugada con destino al aeropuerto de Kahului, en Maui, pero rápidamente dio media vuelta hacia Honolulu, según los datos de aviación de FlightAware y Flightradar24. El piloto informó en ese momento del desperfecto e intentó regresar a tierra, pero al darse cuenta de que no llegaría optó por el amerizaje de emergencia.

Un vocero de la Guardia Costera, el suboficial Matthew West, dijo a la cadena CNN que un helicóptero de la Guardia Costera rescató a uno de los tripulantes y que “un helicóptero de los bomberos rescató al otro”. Una patrulla de la Guardia Costera también fue desplegada en la zona. Ambos miembros de la tripulación fueron trasladados a un hospital de Honolulu para recibir tratamiento, dijo West, asegurando que no tenía información adicional sobre su estado de salud.

Boeing “está al tanto de la información proveniente de Honolulu, Hawái, y está monitoreando la situación de cerca”, dijo un portavoz de la compañía. El avión es un 737 Classic que se habría fabricado hace al menos 33 años, según una fuente cercana al asunto.

El fabricante afirma estar en contacto con la Junta Nacional de Seguridad y Transporte de Estados Unidos (NTSB), la agencia que investiga los accidentes de transporte, y está en proceso de recopilar la información disponible. Tanto la FAA como la NTSB investigarán el incidente.

Foto de archivo de un Boeing 777-200ER de United Airlines en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago (Foto: REUTERS/Kamil Krzaczynski/File Photo)

El evento hizo recordar el ameriaje forzoso de un Airbus A320 en el río Hudson, al norte de Nueva York, en enero de 2009. Tras una avería producida por el impacto de una bandada de gansos salvajes y cuando la torre de control le aconsejó aterrizar en un aeropuerto cercano, el piloto Chesley Sullenberger decidió hacerlo en el río, salvando la vida de los 155 pasajeros y miembros de la tripulación.

El 737 MAX, lanzado en 2017, sufrió dos accidentes en 2018 y 2019 que dejaron un saldo de 346 muertos, a causa de un defecto en el software de control de vuelo MCAS. Las tragedias obligaron a dejar en tierra toda la flota del modelo durante 20 meses, hasta fines de 2020, cuando fue autorizado a retomar la actividad.

La FAA le dio semanas atrás una mala noticia a Boeing al rechazar la certificación de su aeronave 777X, una nueva versión de su popular avión 777, que está desarrollando desde 2013. En una carta del 13 de mayo revelada por la agencia Reuters días atrás, la FAA le dijo a Boeing Co que su avión 777X aún no está listo para un paso de certificación significativo y advirtió que “de manera realista” no contará con la autorización hasta mediados o finales de 2023. “La FAA no aprobará ninguna aeronave a menos que cumpla con nuestros estándares de seguridad”, dijo la agencia en un comunicado el domingo.

(Con información de AFP)

