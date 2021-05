Sally Buzbee será la primera mujer en dirigir The Washington Post

Sally Buzbee, en una imagen tomada cuando era ejecutiva de la agencia de noticias AP (AP Photo/Chuck Zoeller)

Sally Buzbee, vicepresidenta senior y editora general de The Associated Press, fue nombrada el martes como editora general de The Washington Post, sucediendo al leyendario Marty Baron. Será la primera mujer en dirigir en prestigioso periódico desde su fundación hace 144 años.

Editora principal de AP desde 2017, Buzbee lideró la agencia en la cobertura de la pandemia de coronavirus, la presidencia de Donald Trump, el movimiento #MeToo, el Brexit, las protestas por la injusticia racial y las elecciones estadounidenses de 2020.

Su énfasis en la cobertura en vivo de eventos de noticias de último momento en todos los formatos hizo que la agencia obtuviera en los últimos años los principales reconocimientos periodísticos, incluidos los premios Pulitzer en fotografía de largometrajes y reportajes internacionales.

Al nombrar a Buzbee para uno de los trabajos de más alto perfil en el periodismo, Fred Ryan, editor y director ejecutivo del periódico, señaló sus logros y experiencia en el liderazgo de una organización mundial de noticias.

“En una búsqueda extensa que incluyó a muchos de los mejores periodistas de Estados Unidos, Sally se destacó como la persona adecuada para liderar el Post en el futuro”, dijo Ryan. “Es muy admirada por su integridad absoluta, energía ilimitada y dedicación al papel esencial que desempeña el periodismo en la salvaguardia de nuestra democracia”.

Buzbee es la primera contratación para este cargo desde que Jeff Bezos compró la empresa en 2013. (EFE/Clemens Bilan/Archivo)

Ryan dijo en una entrevista que Buzbee fue la “elección unánime” para el puesto luego de entrevistas con él y Jeff Bezos, el fundador de Amazon que es dueño de el Post. “Estábamos totalmente de acuerdo”, dijo. Es la primera contratación de un editor general desde que Bezos compró la empresa en 2013.

Experiencia internacional

Antes de ser nombrada vicepresidenta senior y editora ejecutiva de The Associated Press, Buzbee se desempeñó como jefa de la oficina de la agencia en Washington, y antes de eso fue editora de Medio Oriente, entre muchos otros puestos en una carrera de AP que comenzó en 1988.

La experiencia de Buzbee en la supervisión de las noticias internacionales la convirtió en una candidata atractiva a medida que el Post expande sus operaciones en el extranjero, dijo Ryan. El periódico anunció planes para abrir centros de noticias en Londres y Seúl este año que permitirán a su sala de redacción informar historias las 24 horas del día. También abrirá oficinas en Sydney y Bogotá, ampliando su total de oficinas a 26 fuera de Estados Unidos.

El desafío de suceder a Marty Baron

En el Post, Buzbee reemplaza al venerado Baron, quien dirigió el medio desde 2013, guiando el resurgimiento de la organización bajo la propiedad de Bezos. Baron se retiró a principios de este año, a los 66 años.

Marty Baron leyendo una copia del Washington Post (Courtesy Journalism Department)

“He tenido la suerte de tener uno de los mejores trabajos en periodismo y estoy emocionada de asumir un desafío completamente nuevo”, dijo Buzbee. “El Post tiene un legado sólido, un personal comprometido y está realizando algunos de los trabajos más innovadores para atraer a nuevas audiencias”.

Buzbee, originaria de Olathe, Kansas, se unió a AP después de graduarse de la Universidad de Kansas en 1988 como reportera. Posteriormente fue corresponsal en San Diego y luego, en 1995, se unió a la oficina de Washington, donde finalmente se convirtió en subdirectora. Buzbee también posee un MBA de la Universidad de Georgetown

En 2004, Buzbee se convirtió en editora de AP para Oriente Medio, con sede en El Cairo, donde dirigió la cobertura de la guerra en Irak, el conflicto entre Israel y Hezbollah, la crisis de Darfur y el crecimiento de células terroristas en Arabia Saudita, Yemen y otros lugares.

A principios de 2010, fue ascendida a editora gerente adjunta en la sede de la agencia en Nueva York y dirigió la fundación del Nerve Center, el centro de AP para la coordinación de noticias globales y la comunicación con los clientes. Más tarde ese año, fue nombrada jefa de la oficina de Washington, donde supervisó la cobertura de las elecciones presidenciales de 2012 y 2016, la Casa Blanca, el Congreso, el Pentágono y los equipos de encuestas e investigación de la oficina.

Tiene dos hijas, Emma de 21 años y Margaret de 20. Su esposo, John Buzbee, que era oficial del servicio exterior y especialista en Medio Oriente en el Departamento de Estado, murió en 2016.

El logo del periódico se ve durante la gran inauguración de la sala de redacción del Washington Post en Washington el 28 de enero de 2016. (REUTERS / Gary Cameron / Foto de archivo)

“Esta es una noticia agridulce para AP”, dijo Gary Pruitt, presidente y director ejecutivo de la agencia. “Sally ha sido una líder excepcional, guiando a los periodistas y reportajes de AP a través de algunos de los eventos noticiosos más importantes de nuestro tiempo. Lamentamos perder a Sally, pero estamos muy felices por ella mientras da el siguiente paso en su carrera. Esperamos ver a Sally triunfar en el Post“.

“Los periodistas de AP son algunas de las mejores personas del mundo: audaces, valientes y totalmente comprometidos con los hechos”, dijo por su parte Buzbee. “Cada día cuentan las historias del mundo con exactitud, precisión y estilo, y el mundo depende de AP para obtener esa información sólida. Ha sido un gran honor y una alegría trabajar con ellos”.

“Un honor”

Buzbee comenzará su nuevo cargo el 1 de junio y AP anunció el martes que estaba iniciando de inmediato la búsqueda de un nuevo editor general. Se espera que el proceso tarde unos meses.

Aunque varias mujeres se han desempeñado como editoras gerentes en The Post, el segundo puesto jerárquico por importancia, ninguna ha sido nombrada para el puesto de editora general desde que se fundó el periódico en 1877.

Buzbee subrayó la naturaleza histórica de su contratación y dijo que era “un honor” ser la primera mujer en el puesto. “Siempre he sido consciente en mi carrera y en mi vida de cómo otros me han allanado el camino”, dijo. “Estoy increíblemente agradecida por eso. También soy consciente del hecho de que nunca podemos descansar en el tema de la diversidad. Mi sensación es que no importa cuánto avancemos, nunca es suficiente”.

(Con información de AP y The Washington Post)

