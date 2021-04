Miami-Dade elaborará un plan para que todas las clases sean presenciales a partir de septiembre

Escena de un salón de clases en los Estados Unidos. Foto: Bloomberg

La junta escolar del condado de Miami-Dade se puso como objetivo lograr la presencialidad absouta a partir del próximo año lectivo -que comienza en septiembre- y le encargó a su equipo de expertos en salud pública y médicos que desarrollen en los próximos meses un plan para hacerlo de manera segura.

“Nuestro objetivo es empezar la transición con una modalidad completamente presencial en las clases de verano (cuando miles de alumnos, pero no todos, volverían a las aulas de manera 100% presencial). Sería dramáticamente más amplio que lo que fue el año pasado (…) las clases presenciales son la mejor manera de enseñarle a nuestros niños”, dijo el superintendente de escuelas, Alberto Carvalho, durante una reunión virtual con todos los miembros de la junta escolar.

Los padres o tutores que quieran mantener a sus hijos en casa tienen la posibilidad de inscribirlos en el programa de academia virtual, una modalidad que en Miami-Dade existe desde el 2009 pero nada tiene que ver con la pandemia. El sistema de escuelas públicas provee de materiales y una plataforma para los padres que quieren educar a sus hijos en casa. Pero, si el condado efectivamente logra garantizar la presencialidad más allá de la mencionada moda hacer los cambios, a partir de septiembre (que es cuando empieza el año escolar 2021-2022), no clases virtuales por el COVID-19 ni sistemas híbridos de enseñanza.

Actualmente, si un niño o un maestro da positivo de COVID-19, quienes tuvieron contacto directo deben llevar a cabo una cuarentena de 14 días. Es probable que este período se reduzca a 10 días o incluso solo 7 si presentan una prueba negativa del COVID a los 5 días de la exposición al virus.

REUTERS/Allison Dinner

Otro de los temas que se discutió en la reunión de la junta escolar fue el de las ceremonias de graduación. Como un nuevo paso hacia la normalidad, se propuso que se lleven a cabo de manera presencial, aunque con la limitación de que cada estudiante invite a un máximo de dos personas. Los sitios en los que se llevarían adelante las graduaciones (que muchas veces son al aire libre si la infraestructura del colegio lo permite), estarían dispuestos de tal manera que sólo haya contacto estrecho entre las dos personas que fueron invitados por cada estudiante, manteniendo distancia social con el resto de las familias. La ceremonia se transmitiría virtualmente para aquellos que quieren verla y no pueden participar en persona.

Los graduados recibirían una copia de su diploma en un extremo de una mesa de dos metros sin acercarse al director de la escuela, dar el tradicional apretón de manos y llevando siempre una mascarilla puesta. La junta acordó que estos eventos tendrían mucho personal para asegurar que todos cumplan con las reglas.

Las ceremonias se llevarán a cabo entre el 1 y el 9 de junio. No se le requerirá prueba de vacunación a los adultos que quieran asistir. También es improbable que se le pida prueba de vacunación al personal de escuelas que se presente a trabajar en el ciclo lectivo 2021-2022.

Los estudiantes, con excepción de los mayores de 16 años, aún no pueden recibir vacunas en los Estados Unidos (los CDC no las han aprobado para menores de edad), con lo cual sería inviable el pedido. En cuanto a los adultos, si bien se sugiere la vacunación, no es obligatoria.

“No lo veo como un requerimiento realista para el comienzo del próximo año escolar”, decía Carvalho. No obstante, varias farmacéuticas están actualmente probando sus inoculantes en menores de entre 12 y 15 años, y Pfizer ha solicitado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) su aprobación para este grupo demográfico tras concluir que tiene una efectividad del 100 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: