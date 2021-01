Donald Trump y Mike Pence tuvieron una “buena conversación” en la Casa Blanca y quedó descartada la invocación de la Enmienda 25

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence (Reuters)

El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence parecen haber llegado a una distensión después de casi una semana de silencio, ira y señalamiento.

Los dos se reunieron el lunes por la noche en el Despacho Oval y tuvieron una “buena conversación”, según un alto funcionario de la administración. Era la primera vez que hablaban desde el miércoles pasado, cuando Trump incitó a sus seguidores a asaltar el edificio del Capitolio mientras Pence presidía la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre. Pence y su familia fueron obligados a esconderse.

Durante su conversación, el funcionario dijo que Trump y Pence se comprometieron a seguir trabajando durante “el resto de su mandato” - un aparente reconocimiento de que el vicepresidente no proseguirá los esfuerzos para tratar de invocar la 25ª Enmienda para destituir a Trump de su cargo cuando le queden nueve días de mandato.

Aunque su oficina no había descartado definitivamente invocar la enmienda, Pence había señalado que no tenía intención de seguir adelante con ese tipo de desafío. La Cámara está preparada para votar el martes pidiendo a Pence que invoque la enmienda.

“El presidente representa una amenaza inminente para nuestra Constitución, nuestro país y el pueblo americano, y debe ser destituido de su cargo inmediatamente”, dijo la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se espera que la Cámara de Representantes haga de Trump el miércoles el primer presidente en la historia de la nación en ser destituido por segunda vez. “Pedimos además al vicepresidente que responda dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación”, escribió Pelosi. No hay ningún mecanismo que obligue a Pence a hacerlo, lo que hace que el movimiento sea totalmente simbólico.

De hecho, una persona cercana a Pence dijo que los ayudantes descartaron los esfuerzos de los demócratas por arrastrar al vicepresidente a la contienda como poco más que una táctica dirigida a dañar el futuro político de Pence. La persona, como otros, habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Incluso si Pence hubiera estado a bordo con el sentimiento de eliminar a Trump, las ganas de hacerlo han disminuido en toda la administración desde la semana pasada. Aunque tres miembros del gabinete de Trump han renunciado, ninguno ha pedido públicamente que Trump sea destituido por la fuerza.

La mayoría de las agencias del Gabinete no respondieron el lunes cuando se les preguntó cuál era la posición de su jefe de agencia en este asunto. En Interior, el portavoz Nicholas Goodwin dijo que el Secretario David Bernhardt no apoyaba tal medida. El Secretario de Vivienda Ben Carson dijo que no había discutido la posibilidad con nadie y se centró en “terminar lo que empecé para elevar a las mujeres y hombres olvidados de América”.

Después de cuatro años de lealtad férrea a Trump, evitando cuidadosamente el conflicto y negándose firmemente a discutir sus desacuerdos públicamente, los eventos de la última semana han puesto a Pence en un lugar muy inusual.

Los aliados de Pence han expresado su indignación por lo que han descrito como un intento malicioso del presidente de tratar de poner como chivo expiatorio al vicepresidente presionándolo para que dé el paso imposible de tratar de bloquear la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre invocando poderes que no poseía. Después de días de forcejeo entre bastidores, Trump señaló repetidamente a Pence durante su manifestación previa a los disturbios, insistiendo erróneamente en que la certificación podría ser detenida cuando se pusiera en marcha.

Trump continuó twiteando que a Pence “le faltaba coraje” cuando los partidarios del presidente irrumpieron en el Capitolio. Trump nunca se molestó en comprobar la seguridad del vicepresidente, ya que Pence pasó horas en una zona segura con su personal y su familia mientras los alborotadores cantaban que querían colgarlo a las puertas del Capitolio.

Trump, por su parte, estaba furioso porque Pence se negó a seguir con su plan.

Pero Trump y Pence aparentemente eligieron enterrar las diferencias, al menos por el momento. El alto funcionario de la administración dijo que, durante su reunión en el Despacho Oval, Trump y Pence discutieron la agenda de la semana siguiente y reflexionaron sobre sus logros en los últimos cuatro años.

Los dos también “reiteraron que aquellos que violaron la ley y asaltaron el Capitolio la semana pasada no representan el primer movimiento de los Estados Unidos respaldado por 75 millones de estadounidenses, y se comprometieron a continuar el trabajo en nombre del país durante el resto de su mandato”, dijo la lectura del funcionario, que no mencionó si en el diálogo se habló de los desacuerdos entre sí.

Había habido señales previas de que la negativa de Pence a desafiar la Constitución bloqueando el recuento electoral no significaba que tuviera apetito por algo más. Pelosi dijo en una entrevista con “60 Minutos” de la CBS que Pence se negó a venir al teléfono cuando ella y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, le llamaron para instarle a iniciar los procedimientos de la 25ª Enmienda.

“Nos mantuvieron en la línea durante 20 minutos. ‘Estará aquí en un minuto, un minuto, un minuto’. Bueno, nunca llegó al teléfono”, dijo ella. “Yo estaba en casa, así que estaba poniendo en marcha el lavavajillas, poniendo mi ropa en la lavandería. Todavía estamos esperando que devuelva la llamada”.

Incluso con Trump todavía en su lugar, Pence ha asumido algunos de los papeles del ejecutivo mientras Trump se retira cada vez más a un mundo de ira y conspiración y continúa enfurecido por su destino. Pence, por ejemplo, fue el que coordinó con los legisladores y la Guardia Nacional de D.C. durante el asedio al Capitolio. Y el viernes, fue el que llamó a la familia del oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, que murió por las heridas sufridas durante el ataque, para expresar sus condolencias.

Además, Pence ha mantenido un bajo perfil mientras lleva a cabo su trabajo actual. El vicepresidente dirigió una reunión del grupo de trabajo sobre el virus coronario en la Casa Blanca el lunes y se espera que pase sus días restantes centrado en asegurar una transición pacífica del poder a la administración entrante del presidente electo Joe Biden.

Eso incluye la asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente, que Trump será el primer presidente desde Andrew Johnson en 1869 en saltarse.

Aunque el vicepresidente estará presente, un ayudante cercano al equipo de transición de Biden dijo que no se esperaba que Pence desempeñara ningún papel importante en el programa del próximo miércoles.

