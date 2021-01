Ataque al Capitolio: los grandes y sanadores discursos de los líderes de Estados Unidos en tiempos de crisis, guerra, terror y duelo

El presidente George W. Bush, con el bombero retirado Bob Beckwith de la ciudad de Nueva York, visita a los rescatistas en el lugar del World Trade Center después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (Shutterstock)

En momentos de crisis, de guerra y terror, de pérdida y duelo, los líderes estadounidenses han buscado pronunciar palabras que se correspondan con cada momento, con la esperanza de que el poder de la oratoria pueda poner orden en el caos y la desesperación.

Abraham Lincoln en Gettysburg. Franklin Roosevelt durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Ronald Reagan después del desastre del Challenger. Bill Clinton después del atentado de Oklahoma. George W. Bush con un megáfono en Ground Zero en 2001 y Barack Obama después de la masacre de feligreses en una iglesia de Carolina del Sur.

En cada ocasión, los oradores, republicanos y demócratas, de manera extemporánea o con un guión, lograron sonar notas que aportaron al menos un sentido temporal de unidad y propósito nacional.

“Realmente creo que hay algo en el centro mismo de nuestra humanidad que solo las palabras pueden satisfacer”, dijo Wayne Fields, autor de Union of Words: A History of Presidential Eloquence y profesor de la Universidad de Washington en St. Louis. “Casi tanto como nuestra necesidad de ser tocados en las circunstancias más desesperadas, es nuestra necesidad de que nos hablen. La desesperación pública en particular debe abordarse literalmente, creo que, si se quiere superar, debe articularse y luego superarse“.

En esta fotografía de archivo del 19 de noviembre de 1944, el presidente Franklin D. Roosevelt habla ante una audiencia nacional desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, en vísperas de la campaña de Préstamos de la Sexta Guerra, para instar a la gente a comprar más bonos de guerra (AP)

Tras una violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, una catedral de la democracia, el presidente Donald Trump no cumplió con esa prescripción. Escaló los muros de la falsa equivalencia y descendió a los cañones de la conspiración.

Agitó a la multitud desenfrenada con su discurso de “lucha como el infierno” antes de que sus seguidores marcharan hacia el Capitolio, luego hizo un tibio llamamiento a la no violencia, diciendo a sus seguidores que los amaba.

Esta ilustración sin fecha muestra al presidente Abraham Lincoln pronunciando su discurso de Gettysburg en la inauguración del Cementerio Nacional de Gettysburg en ese campo de batalla de Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863. El cementerio conmemora a los soldados que murieron en la Batalla de Gettysburg en la Guerra Civil Estadounidense. En momentos de crisis, los presidentes estadounidenses han buscado convocar palabras para llevar esperanza al pueblo en momentos de caos, crisis y muerte (Foto AP)

Trump nunca ha estado muy a favor del gran discurso. Los que dio, como su dirección en la Oficina Oval sobre la pandemia de marzo, contenían más de un gran error. Su medio preferido era Twitter, donde su retórica de 280 caracteres a la vez era un estudio de exhortación en lugar de oratoria. Y para el viernes, Twitter había cerrado su cuenta de forma permanente.

La oratoria de crisis consiste típicamente en una declaración formal o en un discurso extemporáneo. El discurso inicial de Bush después del 11 de septiembre no fue particularmente bien recibido. Pero su aparición entre los escombros del atentado contra el World Trade Center se consideró uno de sus mejores momentos, en el que encontró las palabras adecuadas cuando habló con los rescatistas que decían “no puedo oírlo”.

Usando un megáfono, Bush respondió: “¡Puedo oírte! ¡Puedo oírte! El resto del mundo te escucha. Y la gente que derribó estos edificios pronto nos escuchará a todos“.

Otros presidentes han hecho llamamientos más directos a la curación. Ronald Reagan, preparado para pronunciar un discurso sobre el Estado de la Unión, tuvo que girar para abordar la tragedia nacional de la explosión del transbordador espacial Challenger y la pérdida de su tripulación de siete personas, incluida la maestra Christa McAuliffe.

Esta fotografía de archivo del 28 de enero de 1986 muestra al presidente Ronald Reagan en la Oficina Oval de la Casa Blanca después de un discurso televisado a la nación sobre la explosión del transbordador espacial Challenger (Foto AP / Dennis Cook)

“Sé que es difícil de entender, pero a veces suceden cosas dolorosas como esta”, dijo Reagan. “Todo es parte del proceso de exploración y descubrimiento. Todo es parte de arriesgarse y expandir los horizontes del hombre. El futuro no pertenece a los pusilánimes; pertenece a los valientes. La tripulación del Challenger nos estaba llevando hacia el futuro y continuaremos siguiéndolos“.

Clinton era conocido por su personalidad de sentir su dolor, que se exhibió después del atentado de Oklahoma City. “Has perdido demasiado, pero no lo has perdido todo”, dijo. “Y ciertamente no has perdido a Estados Unidos, porque estaremos contigo durante tantas mañanas como sea necesario”.

En esta fotografía del 21 de abril de 1995, el presidente Bill Clinton se detiene en la sala de reuniones de la Casa Blanca en Washington mientras habla sobre el atentado en la ciudad de Oklahoma (AP/Marcy Nighswander)

Después del asesinato de feligreses en la iglesia Mother Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, Obama cantó el himno Amazing Grace y también desafió a la nación. “En algún momento”, dijo, “nosotros como país tendremos que considerar el hecho de que este tipo de violencia masiva no ocurre en otros países avanzados. No sucede en otros lugares con este tipo de frecuencia. Y está en nuestro poder hacer algo al respecto“.

En esta foto de archivo del 26 de junio de 2015, el presidente Barack Obama canta "Amazing Grace" durante los servicios en honor a la vida de la Rev. Clementa Pinckney, en el College of Charleston TD Arena en Charleston (AP/Carolyn Kaster)

A diferencia de Trump, Biden fue implacable en sus comentarios después de la insurrección en el Capitolio sobre dónde estaba la culpa. “No eran manifestantes”, dijo Biden. “No te atrevas a llamarlos manifestantes. Eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas locales. Es así de básico. Es así de simple.”

Pero Biden también prometió un día mejor por delante, diciendo que los alborotadores no representaban al “verdadero Estados Unidos”.

“La oratoria en esos momentos, compuesta simplemente en un momento en que las cosas se están desmoronando, tranquiliza y abre una puerta a respuestas positivas y esperanza”, dijo Fields. “Irónicamente, el que nos hablen nos asegura de que nos están escuchando, que los miedos y las emociones que hemos estado demasiado angustiados para componer, pueden articularse, pueden expresarse”.

La mayoría de las veces, los presidentes mismos no escriben las palabras que más se recuerdan, pero quienes escriben discursos conocen su voz y sus sentimientos. Obama y Clinton editaron en gran medida sus discursos; Lincoln escribió muchos de los suyos. Las palabras más memorables del discurso inaugural de Trump fueron sobre la necesidad de poner fin a una “carnicería estadounidense” que existía principalmente en su propia mente.

Pronto, las palabras de Biden serán las que la nación examine. Tiene una historia mixta con la oratoria. Su primera campaña presidencial terminó en gran parte porque se apropió del lenguaje de un político británico, Neil Kinnock, un robo literario que hoy parece casi benigno. Pero Biden incluso entonces, en 1987, también era conocido por su capacidad para usar palabras, aunque a veces demasiadas.

Al presidente electo le gusta tanto la retórica elevada hablada con miras a la historia como el lenguaje común del sindicato. Tendrá que convocar a ambos en los próximos días, navegando por el frenético final de la presidencia de Trump e implorando a la nación que pase página.

La palabra crisis tiene su origen en el idioma griego. Traducido libremente, significa la etapa de una enfermedad en la que uno vive o muere. Puede usarse en exceso en el contexto moderno, pero pocos argumentarían que la democracia estadounidense no se enfrenta a uno. El desafío para la oratoria de crisis es no restar importancia a la gravedad del problema o fomentar una nueva sensación de pánico.

La oratoria más efectiva tiene, en esencia, un sentido de autenticidad, que juega con la fuerza de Biden.

“Las palabras importan. Las palabras pueden explicar, inspirar, consolar y sanar. En el pasado, los presidentes han tratado de hacer estas cosas, con varios grados de éxito“, dijo John J. Pitney, profesor de política en Claremont McKenna College, y agregó: ”Trump es único porque ha empeorado las cosas“.

