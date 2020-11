Arizona, la gran sorpresa: por qué se da por ganado a Joe Biden uno de los estados más republicanos

The Associated Press ha declarado al demócrata Joe Biden el ganador en Arizona, cambiando un estado republicano de larga data que el presidente Donald Trump ganó en 2016.

La AP definió la carrera a las 2:50 a.m. EST del miércoles, luego de que un análisis de las papeletas emitidas en todo el estado concluyera que no había suficientes pendientes para permitir que Trump pudiera alcanzarlo.

Con el 80% de los votos esperados contados, Biden estaba por delante en 5 puntos porcentuales, con una ventaja de aproximadamente 130.000 votos sobre Trump con aproximadamente 2.6 millones de boletas contadas. Las boletas restantes que quedaron por contar, incluidas las votaciones por correo en el condado de Maricopa, donde Biden tuvo un desempeño excelente, no fueron suficientes para que Trump alcanzara al exvicepresidente.

Arizona tiene una larga historia política de votantes republicanos. Es el estado natal de Barry Goldwater, un senador conservador de cinco mandatos que fue el candidato republicano a la presidencia en 1964. John McCain, el candidato presidencial del partido en 2008, representó al estado en el Congreso desde 1983 hasta su muerte en 2018.

Pero los cambios demográficos, incluida una población latina en rápido crecimiento y un auge de nuevos residentes -algunos que huyen del creciente costo de vida en la vecina California- han hecho que el estado sea más amigable con los demócratas.

Muchas de las ganancias han sido impulsadas por la política cambiante del condado de Maricopa, que es el hogar de Phoenix y sus suburbios. Ahí es donde Biden selló su victoria. El condado de Maricopa representa el 60% de los votos del estado, y Biden obtuvo grandes márgenes allí.

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, escucha a Cindy McCain, esposa del difunto senador estadounidense John McCain, un símbolo republicano de Arizona (Reuters)

En 2016, Trump llevó al condado por 4 puntos porcentuales, lo que ayudó a impulsarlo a una victoria. Pero dos años después, la senadora demócrata Kyrsten Sinema le quitó el escaño al control republicano al ganar el condado por 5 puntos.

Cuando AP definió la carrera por Biden, estaba liderando allí por 9 puntos porcentuales.

Biden cambiando Arizona es una señal de la influencia ascendente de los demócratas en el estado.

En 2018, Sinema se convirtió en el primer demócrata en tres décadas en ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos en Arizona. Los demócratas también ganaron tres cargos estatales y cinco de los nueve escaños del Congreso y obtuvieron avances en la legislatura estatal ese año.

En 2016, los votantes derrocaron al republicano Joe Arpaio, el sheriff de línea dura del condado de Maricopa, quien construyó un perfil nacional por su duro trato a los inmigrantes.

