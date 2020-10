Barack Obama pidió a los votantes de Joe Biden no confiarse de los sondeos favorables y apuntó contra Donald Trump: “Esto no es un reality show”

Barack Obama, durante un acto de campaña a favor de Joe Biden en Filadelfia (REUTERS/Kevin Lamarque)

Barack Obama llamó este miércoles a los votantes del candidato presidencial demócrata Joe Biden a movilizarse y les pidió no confiarse de los sondeos favorables de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, en un extenso discurso en el que también apuntó contra su sucesor, el republicano Donald Trump, quien buscará la reelección.

“No podemos confiarnos. No me importan los sondeos”, manifestó en un mitin en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania (noreste), el ex presidente de Estados Unidos.

Obama recordó que en 2016 “hubo un montón de encuestas” favorables a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton y “no funcionó porque mucha gente se quedó en su casa, se volvió perezosa y confiada”. “Esta vez no. No en esta elección”.

“Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas. Y nos volvemos entumecidos frente a ello”, añadió, en clara alusión al actual mandatario estadounidense.

Obama pidió a la gente que se movilice a votar (REUTERS/Kevin Lamarque)

Por su parte, Obama indicó que Trump ha demostrado ser “incapaz de tomarse el trabajo en serio” durante su primer acto público en apoyo de Biden. “Esto no es un reality show. Es la realidad (...) Y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él demuestre ser incapaz de tomarse el trabajo en serio”.

Antes del evento, durante un encuentro con la comunidad afroamericana, el ex jefe de Estado reconoció que “la pandemia habría sido difícil para cualquier presidente", criticó la gestión de Trump para hacer frente al coronavirus.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 220.000 muertos y más de ocho millones de infectados. Además, la economía se vio fuertemente afectada. Ante este panorama, Obama opinó: “No podemos permitirnos otros cuatro años de esto”.

Mientras el ex presidente norteamericano se presentaba en Pensilvania, Trump se encuentra en Carolina del Norte, otro de los estados clave para las próximas elecciones.

Donald Trump encabezó un acto de campaña en Carolina del Norte (REUTERS/Tom Brenner)

A dos semanas de los comicios, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este miércoles dio a Biden una ventaja de 51-43 en Pensilvania, donde al actual mandatario ganó por un estrecho margen en 2016.

Trump va por detrás de Biden en las encuestas nacionales y otra encuesta de la Universidad de Quinnipiac significó un problema potencial para sus esperanzas de reelección, ya que arrojó un empate de 47-47 en Texas, un estado que el presidente de Estados Unidos ganó por nueve puntos hace cuatro años y que no ha votado por un demócrata desde Jimmy Carter en 1976.

Biden, de 77 años, no tuvo ningún evento público este miércoles por tercer día consecutivo, lo que llevó a Trump, de 74 años, a acusar a su oponente demócrata de ir “a la clandestinidad”.

Mientras el candidato demócrata ha mantenido un bajo perfil en los últimos días, Trump está tratando de recuperar el entusiasmo de hace cuatro años con mitines diarios en los estados de batalla.

Joe Biden y su candidata a vicepresidente de EEUU, Kamala Harris (LAWRENCE JACKSON/BIDEN FOR PRESIDENT / ZUMA PRESS)

El mensaje del jefe de Estado ha incluido decir a los estadounidenses que el brote de coronavirus prácticamente ha terminado y atacar los negocios del hijo de Biden, Hunter, mientras su padre era vicepresidente.

El candidato demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris respondió a los ataques contra Hunter Biden el miércoles en un evento en Carolina del Norte: “Una de las cosas que me encantan de Joe Biden es que no se ocupa ni habla de los hijos de otras personas”.

Con información de AFP

