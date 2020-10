Una encuesta vaticina que Joe Biden alcanzará “el número mágico” y derrotará a Donald Trump en las elecciones de EEUU

Joe Biden habla durante un acto de campaña (REUTERS/Kevin Lamarque)

El número mágico para ganar una elección presidencial en los Estados Unidos es 270. El sistema de votos electorales otorga una cantidad fija de votos a cada estado (que son determinados dependiendo de la población de ese estado), y el candidato que logre alcanzar los 270 votos se queda con la presidencia.

Según las actuales encuestas, Joe Biden tiene una ventaja de arriba de diez puntos a nivel nacional con respecto a Donald Trump. Pero más allá de que las encuestas se pueden equivocar, y suelen equivocarse, ganar el voto popular no significa que se gane la elección. Para muestra un botón: Hillary Clinton superó a Donald Trump por 2,87 millones de votos en 2016, pero no logró más votos electorales. La clave no es ganar solamente, sino ganar donde se consiguen los votos que valen.

De acuerdo al análisis de Politico, la diferencia entre Joe Biden y Hillary Clinton, es que el actual candidato ha logrado una ventaja (al menos en intención de voto) en los tres estados de los Grandes Lagos: Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Solamente Wisconsin aporta once votos electorales, que pueden ser vitales para cualquiera de las dos campañas. Este estado ha sido de los más polarizados en los últimos años pasando de gobernaciones republicanas a demócratas cada cuatro años.

Claro que a tres semanas de la elección, todo puede pasar. El análisis de esta publicación indica que el Presidente Trump tiene aún posibilidades siempre y cuando logre conquistar el voto de los cinco estados que según las encuestas hoy se consideran un empate técnico: Nebraska, Arizona, Iowa, Carolina del Norte y Florida. Además, el presidente debería dar vuelta algunos de los estados que en intención de voto se inclinan a favor de los demócratas. Una labor difícil, pero que en 2016 consiguió realizar.

No todos los pronosticadores están de acuerdo con esta lectura de las encuestas. Para la publicación Real Clear Politics, líder en promedios de encuestas, Biden tendría una ventaja sobre Trump en términos de votos electorales, pero aún estaría lejos de confirmar los deseados 270 votos. Según este conteo, al día de hoy, Biden habría asegurado unos 226 votos contra 125 de Donald Trump.

El segundo debate entre Trump y Biden ha sido postergado (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El Congreso

Pero aparte de la presidencia, en esta elección también está en juego la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.

El Senado, actualmente de mayoría republicana, tiene 33 bancas en la boleta en todo el país. Según las encuestas, no estaría claro qué partido pudiera quedarse con la mayoría. Los demócratas parecería que pueden llegar a recuperar dos bancas perdidas, Arizona y Colorado.

Por su parte, los republicanos, que ya arrancan con ventaja, pudieran hacerse de una nueva banca en Alabama. Hay cuatro bancas que están en la categoría de empate técnico: Iowa, Maine, Montana y Carolina del Norte.

Carolina del Norte ha cobrado especial atención de la prensa porque hasta hace un par de semanas atrás, todo parecía indicar que el demócrata Cal Cunningham tenía las de ganar frente al senador por un término republicano, Thom Tillis. Pero la prensa descubrió una relación extra matrimonial del demócrata y el escándalo sexual podría costarle la elección.

En cuanto a la Cámara de Representantes, actualmente liderada por los demócratas, la tendencia parecería indicar que ese partido continuaría con el control. 220 bancas en juego irían a favor del partido demócrata, más unas 32 bancas que estarían en un empate técnico.

