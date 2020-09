Murió Coliesa McMillian de “My 600-lb. Life”: su familia la pudo despedir a pesar de las restricciones por COVID-19

Afortunadamente, a la familia de Coliesa McMillian, que apareció en la temporada 8 de “My 600-lb. Life”, se le permitió verla en el hospital antes de morir, algo que temían que no sería posible debido a las restricciones de COVID-19-

Coliesa falleció el martes en un hospital de Louisiana, pero su madre, Sadie Courville, le dijo a TMZ que había estado en las instalaciones de Baton Rouge durante bastante tiempo y que no habían podido visitarla debido a las reglas de la pandemia.

Ella dijo que el hospital hizo una excepción cuando quedó claro que Coliesa estaba en su lecho de muerte, lo que les permitió a ella y a las 2 hijas adolescentes de Coliesa entrar para decir su último adiós.

Sadie dice que le dio unas palmaditas en el brazo a Coliesa mientras sus hijas lloraban y le tomaban la mano.

Según la mamá de Coliesa, la familia no sabe la causa exacta de la muerte, pero ella dice que su salud se fue a pique después de que se sometió a una cirugía para bajar de peso y, lamentablemente, nunca se recuperó.

Un representante de la oficina forense de East Baton Rouge informó que una revisión de los registros médicos de Coliesa muestra que murió por causas naturales debido a complicaciones de esa cirugía hace meses.

Coliesa tenía 41 años y en marzo apareció en un programa que documenta la vida de personas con sobrepeso y obesidad.

El anuncio se realizó de su muerte se hizo en una página de soporte de Facebook para Coliesa. “No puedo comenzar a expresar con palabras lo que nuestra familia está comenzando a sentir”, dice la declaración. “Esta noche, a las 10:23 p.m. ella falleció tristemente de esta vida”.

TLC, la cadena que transmite My 600-Lb Life también emitió un comunicado. “TLC se entristece al enterarse de la pérdida de Coliesa McMillian, quien compartió su historia en My 600lb Life. Nuestro más sentido pésame a su familia en este momento difícil”, dijo el comunicado, que se publicó en Twitter.

En el programa, Coliesa compartió que había experimentado un ataque cardíaco en el pasado y llamó a su corazón una “bomba de tiempo”.

“Sé que no sobreviviré a otro ataque cardíaco a menos que pierda peso”, dijo en el programa, señalando que estaba “agotada” por su vida. “Vivir así no es vivir. Si no bajo de peso, voy a morir”, dijo. “Mi corazón podría fallar en cualquier momento. Puedo sentir el peso que me pesa. Es como si mi cuerpo estuviera tratando de rendirse”.

