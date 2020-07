Revelaron en una corte de Estados Unidos documentos que refuerzan la acusación contra el príncipe Andrés por abuso sexual de una menor

El príncipe Andrés, duque de York (EFE)

Los nuevos documentos que una fiscalía de Estados Unidos obtuvo para reforzar sus acusaciones de tráfico y abuso sexual de menores de edad contra Ghislaine Maxwell, la ex pareja del financista multimillonario Jeffrey Epstein, están teniendo el mismo efecto con aquellas que involucran al príncipe Andrés de Inglaterra.

Los archivos en cuestión están estrechamente vinculados al hijo de la reina Isabel II: corresponden a una declaración de Virginia Roberts Giuffre, quien ya ha asegurado públicamente que Andrés abusó de ella cuando era menor de edad.

En los papeles, que datan de una acusación civil contra Epstein y Maxwell de 2015, Giuffre relató que el hecho tuvo lugar en la isla privada del financista, cerca de las Íslas Vírgenes de Estados Unidos. Indicó que éste le ordenó que le “diera al príncipe todo lo que este le demandara” y luego “se reportara ante él con los detalles sobre el abuso sexual”.

El príncipe niega enfáticamente las acusaciones. “No recuerdo haberme reunido con esa señora”, dijo, pese a que existe una foto en que se lo ve con Giuffre en la mansión del financista.

El príncipe Andrés junto a Virginia Roberts Giuffre

Epstein se encuentra acusado de traficar menores de edad para “congraciarse con personas poderosas con motivos comerciales, personales, políticos y para beneficio monetario, a la vez que para obtener potencial información para chantajearlos”. La órden del financista para que le describiera el hecho podría abonar esta teoría.

En otro pasaje, los documentos aseguran también que Andrés trató de interceder a favor de Epstein una vez que este fue encarcelado para que consiguiera una “delación premiada favorable”. En declaraciones al medio británico The Guardian, un amigo del príncipe rechazó nuevamente las acusaciones. “Veamos si estas acusaciones se sostienen ante la corte, porque pocas cosas con respecto al duque (de York) lo han hecho. ¿Dónde están las pruebas?”.

Y con respecto a la posibilidad de que haya hecho lobby en favor de Epstein, algo de lo que también ha sido acusado el prominente abogado constitucional Alan Dershowitz, agregó: “Esta declaración es directamente falsa, sin peros”.

Precisamente, en los documentos Giuffre también asegura que Epstein la forzó a tener sexo con Dershowitz “en numerosas ocasiones”, y que el abogado fue “testigo del abuso sexual de menores” en la isla, de acuerdo a The Mercury News. Dershowitz lo ha negado repetidas veces.

La fiscalía le ha solicitado en reiteradas ocasiones ha Andrés que vaya a los Estados Unidos a testificar en la causa. Por su parte, los abogados del hijo de la reina Isabel II han dicho que ofrecieron en más de una ocasión el príncipe fuera testigo para colaborar con las autoridades estadounidenses. Por el momento, Andrés es solo un testigo de la causa, de esta manera no está obligado a viajar ni comparecer frente a la justicia americana. Aunque “puede convertirse rápidamente en un objetivo, dependiendo de cuáles sean sus respuestas a las preguntas”, explicó el analista legal de NBCNews, Danny Cevallos.

Cevallos analizó la situación de Andrés: “Si defendiera al príncipe le diría que nunca abandone el Reino Unido y solo haga declaraciones escritas cuidadosamente examinadas”.

La fiscal de distrito Audrey Strauss muestra la acusación contra Ghislaine Maxwell, que aparece en la foto junto a Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Hasta hoy todo indica que el hijo de la reina sigue esa estrategia, ya que canceló sus vacaciones programadas a España para este mes. En el Reino Unido está protegido.

De acuerdo a Giuffre, tanto Maxwell como Epstein -quien murió por aparente suicidio en su prisión de Nueva York en agosto de 2019- eran activos participantes de las orgías que tenían lugar por toda Little St. James Island. Las menores llegaban en aviones privados y sin ser registradas.

Los abogados de la británica habían logrado en los últimos cinco años que la declaración que revelaba su entramado de tráfico de menores no saliera a la luz. Sin embargo, a partir de su detención el pasado 2 de julio en una mansión oculta en medio de un bosque en Bradford, New Hampshire, quedó expuesta.

En aquel entonces, Giuffre fue consultada respecto a cómo eran las mujeres que habían tenido contacto sexual con Maxwell. “Había tantas... no sé dónde quiere que empiece. Había rubias, había morochas, había pelirrojas. Eran todas niñas hermosas. Diría que las edades iban desde los 15 a los 21 años”, de acuerdo al documento publicado por DailyMail.

Los abogados de Maxwell, de 58 años, instaron a la corte de Manhattan a prohibir que material sensible se filtre a los medios de comunicación y que salgan a la luz en internet. “La información confidencial destacada contiene imágenes, videos u otras representaciones de individuos desnudos, parcialmente desnudos o sexualizados”, indica el documento presentado por los letrados. Quien fuera pareja del multimillonario muerto en su celda el pasado 10 de agosto no desea que la información sea “difundida, transmitida o copiada de otra manera”. Esto finalmente no sucedió.

