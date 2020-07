El Partido Republicano limitó el número de personas que podrán asistir a su Convención Nacional

Foto de archivo de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016 en Cleveland, Ohio (REUTERS/Carlo Allegri)

Una vez más, el sueño que el Presidente Donald Trump ha expresado tener, de miles de personas en un estadio lleno coreando su apellido durante el discurso de aceptación de la nominación para ser reelecto presidente de Estados Unidos, está alejándose.

Este jueves el comité republicano que organiza la convención a realizarse el mes próximo en Jacksonville, Florida, anunció que se limitará el número de personas que puedan ser parte de la convención. A diferencia de lo que usualmente ocurre, sólo podrán estar presentes durante el discurso del Presidente Trump los delegados, un invitado por cada uno de ellos y miembros del comité organizador. Nada indica que se pondrán a la venta entradas para el público en general como suele ocurrir. Se calcula que la asistencia va a limitarse a 7500 personas, es decir la mitad de la capacidad que tendría el estadio Vystar donde está anunciado que se realizará el evento.

“Cuando se movió el discurso del presidente de Charlotte a Jacksonville lo hicimos pensando que podríamos celebrar la convención de manera tradicional, como estamos acostumbrados. Sin embargo tenemos que hacer ajustes para cumplir con las reglas de salud y las normas locales”, informaba Ronna McDaniel, la Presidente de la Convención Nacional Republicana, en una carta enviada este jueves a los delegados.

Los planes indicaban que el 27 de agosto Trump daría su discurso coronando la convención en el estadio Vystar Veterans Memorial Arena, en pleno centro de Jacksonville, al norte de Florida. Esto también está en duda.

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, saluda a su llegada a la Casa Blanca desde Atlanta, el 15 de julio de 2020 (EFE/Yuri Gripas)

Si bien McDaniel no lo confirmó en su carta, miembros de la organización de la convención confirmaron que este nuevo número de 7500 personas no sólo es la mitad de la capacidad del estadio, sino que también aplica a la capacidad máxima que pudiera tener el anfiteatro Daily’s Place, también en Jacksonville. Trasladar el evento al aire libre sería una opción dadas las actuales normas en Florida. Si la situación no cambia de aquí a finales de agosto, Florida podría no permitir un evento masivo bajo techo, ni siquiera al 50 por ciento de la capacidad. Además del discurso del Presidente, está en dudas dónde se llevarán a cabo los discursos de la primera dama y el Vice-Presidente, pautados para el 26 de agosto.

El propio Presidente ha expresado públicamente su deseo de llevar a cabo grandes eventos, incluida una gran convención. En su primera campaña, las grandes congregaciones de fanáticos de Trump fueron su marca registrada. Pero el coronavirus ha llegado para cambiarlo todo, incluida la campaña a la presidencia.

Desde las filas demócratas aún no hay confirmación acerca de los detalles de su convención, aunque todo parece indicar que se llevará a cabo de manera enteramente virtual. Gran parte de la estrategia del equipo de Joe Biden ha sido diferenciarse de Trump al mostrarse extremadamente cautelosos con el COVID 19 y se prevé que la convención será una nueva oportunidad para marcar esta diferencia.

