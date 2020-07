Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca, dio su visión sobre la pandemia y contó secretos de su relación con Donald Trump

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, habla durante una audiencia del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, el 30 de junio de 2020 (Al Drago/Pool vía REUTERS)

Anthony Fauci, el principal responsable científico de los Estados Unidos ante la pandemia de coronavirus, está preocupado. Tras varias semanas de descenso sostenido en los casos y en las muertes por Covid-19, los contagios empezaron a subir y alcanzaron un récord este jueves, con más de 65.000 en un solo día. “Lo que me preocupa es la pendiente de la curva. Todavía parece que es exponencial”, dijo en una entrevista publicada este viernes en el Financial Times (FT).

“Creo que debemos darnos cuenta de que algunos estados se adelantaron a sí mismos. Otros lo hicieron correctamente, pero la ciudadanía no escuchó las directrices y decidieron que se iban a quedar en los bares y congregarse en multitudes y celebraciones”, dijo quien dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos desde hace 36 años.

“Nuestros antepasados... tuvieron las agallas de venir en barco desde Europa y de cualquier otro lugar. Ese es el espíritu general: no siempre se confía en la autoridad”, afirmó Fauci. Sin embargo, llamó la atención sobre el peligro de que este principio sea llevado a un extremo: “El fundamento del movimiento contra las vacunas es que no confiamos en lo que el gobierno nos dice. Eso es muy, muy problemático ahora mismo”.

En otra entrevista publicada el jueves por el portal FiveThirtyEight, Fauci afirmó que algunas localidades del país como Nueva York “tomaron el control” de la crisis, alabando el rol de las autoridades. Pero advirtió: “Como país, cuando nos comparamos con otros, no se puede decir que nos vaya bien”.

El experto alerta desde hace días en entrevistas sobre el aumento de los casos en el sur y en el oeste del país. La marca de infectados del jueves equivale a dos veces los casos registrados hace un par de meses cuando el brote se concentraba en Nueva York. El miércoles, Fauci estimó que algunos estados de Estados Unidos fueron “demasiado lejos” con el desconfinamiento y que podría ser necesario establecer nuevamente restricciones, según un podcast publicado por el diario Wall Street Journal.

En Estados Unidos la gestión de la pandemia se maneja dependiendo de cada Estado y los territorios gobernados por los republicanos en general son más propicios a levantar las restricciones. A nivel federal, la Casa Blanca publicó consignas para una reapertura progresiva de la economía, basándose en criterios como la disminución del número de casos y apoyados por herramientas como un aumento de la capacidad de realizar pruebas.

Sin embargo, pocos estados respetaron los criterios y el presidente Donald Trump incita constantemente a acelerar la reapertura de la economía. Para Fauci el aumento de los contagios que sufre actualmente el país se debe a un desconfinamiento precipitado y a la forma en la que la población del sur del país retomó las actividades, olvidando gestos de prevención.

El cortocircuito entre Fauci y el mandatario —el sexto con el que convive desde que asumió la responsabilidad de liderar la respuesta a las epidemias en el país— es más que evidente. En la entrevista con FT admitió que lo vio por última en persona en la Casa Blanca el 2 de junio y que desde hace dos meses no le presenta informes directamente a él.

Cuando le preguntaron si Trump se equivoca al decir que el 99% de los casos de Covid-19 son inofensivos, dice que sí, pero con una elegante diplomacia. “Estoy tratando de averiguar de dónde sacó el presidente ese número. Lo que creo que pasó es que alguien le dijo que la mortalidad general es de alrededor del 1%. Y él interpretó, por lo tanto, que el 99% no es un problema, cuando obviamente no es así”.

“Nunca he visto un virus o un patógeno que tenga una gama tan amplia de manifestaciones”, afirmó. “Incluso si no te mata, incluso si no te lleva al hospital, puede enfermarte gravemente”.

De todos modos, Fauci afirma que se reúne seguido con el grupo de trabajo que dirige el vicepresidente Mike Pence. Aunque la semana pasada, el médico advirtió —en contradicción con declaraciones de Pence— que Estados Unidos se dirigía hacia un nivel de nuevos contagios diarios de 100.000 infecciones, cuando el nivel estaba en cerca de 40.000 y el compañero de fórmula de Trump decía que no había razones para preocuparse por demás.

