Tragedia en Nueva Jersey: una niña de 8 años, su madre y su abuelo se ahogaron en la piscina de su casa

La piscina en la que se ahogaron los tres miembros de la familia (Alexander Lewis/The Asbury Park Press via AP)

Bharat Patel, de 62 años, su nuera Nisha Patel, de 33 y su nieta de 8 fueron encontrados sin vida el lunes por la tarde en la piscina de su casa, ubicada en East Brunswick, Nueva Jersey. Los halló la Policía, en respuesta a una llamada al 911 de los vecinos, que habían escuchado gritos.

El teniente Frank Sutter dijo a los periodistas que los agentes que arribaron al lugar encontraron que las tres personas no reaccionaban. Les realizaron reanimación cardiopulmonar, pero fueron declaradas muertas en la escena. La Oficina Regional de Medicina Forense del Condado de Middlesex concluyó el martes que los decesos se produjeron por ahogamiento accidental.

Los fiscales y la policía del condado dijeron este miércoles además que la electricidad no jugó un rol en sus muertes, descartando de esa manera una de las hipótesis alternativas que se analizaban los investigadores en un primer momento. Por otro lado, informaron que aunque la piscina es poco profunda en la mayor parte de su superficie, hay un sector con una profundidad de algo más de dos metros.

La casa de East Brunswick, Nueva Jersey, en la que vivía la familia (Alexander Lewis/The Asbury Park Press via AP)

“Este es un día devastador para toda nuestra comunidad”, dijo el jefe de policía Frank Losacco en un comunicado.

La investigación continúa y las autoridades piden a quien tenga información que llame a la policía o a los fiscales. Pero, a partir de distintos reportes recogidos por la prensa estadounidense es posible hacer una reconstrucción parcial de lo sucedido. Los vecinos contaron a los medios que la familia se había mudado recientemente a esa casa. De hecho, al parecer era la primera casa que compraban, después de haber vivido muchos años en el sur de Brunswick.

Un vecino que habló con el abuelo antes del incidente dijo que recientemente habían arreglado la piscina, así que es muy posible que esa haya sido una de las primeras veces que la usaban. La piscina, elevada sobre el terreno, era relativamente nueva y no tenía ninguna anomalía. Pero los investigadores revelaron hoy un dato inquietante: “No parece que las víctimas supieran nadar”.

La tragedia empezó a desencadenarse el lunes, poco después de las 4 pm. La niña de ocho años estaba caminando por el borde de la piscina cuando tropezó y cayó en la parte más honda. En ese momento comenzaron los gritos que alertaron a los vecinos. La primera en alzar la voz fue una tía de la menor, que llamó a su cuñada y a su padre para que hicieran algo.

Bharat Patel se lanzó inmediatamente al agua para rescatar a su nieta, pero al no saber nadar, no tuvo forma de llegar al fondo para sacar a la niña y luego regresar a la superficie, según cuenta una fuente consultada por NBC New York. Desesperada al ver que su suegro no iba a poder sacar a su hija, Nisha Patel se metió también en el agua. Desgraciadamente, tampoco sabía nadar, así que encontró el mismo destino fatal.

La tía, que había salido en busca de ayuda, regresó al patio trasero y se topó con la desgarradora escena. Aparentemente, ella sí sabe nadar, porque entró al agua y de alguna manera logró sacar a la niña. Pero, a esa altura, ya no respiraba.

Con información de AP

