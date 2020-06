Comenzó la reapertura de los cines en Miami

Una sala de la cadena de cines AMC (EFE/Kiko Huesca/Archivo)

Los alcaldes de Miami, Francis Suárez, y Miami Beach, Dan Gelber, hicieron “sonar la alarma” esta semana sobre el riesgo que supone bajar la guardia en la prevención de la COVID-19, pero descartaron por ahora volver al confinamiento, pese al aumento de los casos.

En una rueda de prensa ambos alcaldes dijeron que volver a ordenar a sus conciudadanos que se queden en casa sería el "último recurso", algo, que según Suárez, tendría un "efecto dramático" en la economía de Miami-Dade, que antes de la COVID-19 era "boyante", pero ahora está "quebrada" y tiene 400.000 desempleados.

De este modo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, continúa permitiendo la reapertura de una amplia gama de negocios que han estado cerrados desde marzo y eso incluye salas de cine, casinos y clubes de striptease.

El complejo ShowBiz Cinemas en Homestead, que también cuenta con un bowling, sala de juegos y bar, abrió sus puertas el jueves y un comunicado de prensa señaló que sus salas de cine sólo estarán medio llenas con gente sentada a casi dos metros de distancia, excepto en grupos de hasta cinco.

En el condado de Broward, Cinema Paradiso y Savor Cinema también han marcado fechas de reapertura aprobadas.

AMC Entertainment, la tercera mayor cadena de cines de EEUU, anunció a principios de junio que está planeando una fecha de reapertura en julio para todas sus salas para coincidir con el estreno de las películas Tenet, dirigida por Christopher Nolan, y Mulan, de The Walt Disney Company.

El Grupo Cineworld, propietario de los cines Regal, dijo que comenzará a reabrir sus salas la próxima semana y planea estar completamente abierto el 10 de julio.

AMC y los Cines Regal son dueños de la mayoría de los complejos de cine del sur de Florida.

Todos los empleados y clientes en los cines tienen que usar mascarilla durante las proyecciones. Se controlará la temperatura del personal y las entradas sólo se venderán por el 50 por ciento de la capacidad de cada sala.

Savor Cinema en Fort Lauderdale abrió el martes con medidas especiales de seguridad como marcas en el piso, barreras de plexiglás, máscaras obligatorias y asientos de teatro de capacidad reducida.

Respecto a los clubes de striptease, al menos cinco obtuvieron la aprobación del condado de Miami-Dade para reabrir después de presentar planes de seguridad. Algunas de sus nuevas medidas incluyen la instalación de estaciones de desinfección de manos junto a los cajeros automáticos y la exigencia de que todos los empleados usen máscaras. En algunos locales, se requerirán máscaras y guantes para cualquier actuación a menos de dos metros.

Estas reaperturas se alinean con el reciente enfoque de Miami-Dade sobre los lugares de entretenimiento. El condado anunció el 4 de junio que los cines, bowlings, instalaciones de diversión, casinos y otros "establecimientos únicos" podrían presentar planes de seguridad y reabrir una vez que estos fueran aprobados.

Por otro lado, el alcalde Carlos Giménez señaló a los bares y clubes nocturnos como “realmente problemáticos” por la propagación del nuevo coronavirus. “La naturaleza del negocio es que no te alejas de los demás”, dijo, añadiendo que esos establecimientos “siguen cerrados”.

Giménez dijo que, a la luz del aumento de casos y hospitalizaciones, la policía vigilará más de cerca los negocios para asegurarse de que siguen las reglas de distanciamiento social y de cobertura facial. Advirtió que algunas personas se están “poniendo demasiado cómodas para no usar mascarilla”. Y concluyó: “Si eres propietario de un local y decides que no es tu problema, lo haremos tu problema. Los negocios que no cumplan las reglas serán cerrados por la policía de Miami-Dade”.

Florida supera este sábado por tercer día consecutivo su récord de casos diarios confirmados de COVID-19 desde el pasado 1 de marzo, con 4.049, para un total de 93.797, de los cuales 3.144 han sido mortales.

El estado ha agregado más de 11.000 casos en los tres últimos días: 3.207 el jueves, 3.822 el viernes y 4.049 en las últimas 24 horas, según un comunicado del Departamento de Salud de Florida.

