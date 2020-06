En medio de un récord de contagios, el gobernador de Florida insiste en que la situación de los hospitales es buena

En la imagen, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

El viernes se amaneció en Florida con el dato de que en las últimas 24 horas se habían confirmado 3822 nuevos casos de coronavirus. Se trata de un nuevo número récord –a diario durante la última semana se ha superado el número de nuevos casos- para una sola jornada. Florida, a un mes de que comenzara el proceso de reapertura económica en el estado, se ha convertido en el nuevo punto álgido de los contagios, sumando ya 85.926 casos y 3061 personas fallecidas.

Hoy el Gobernador Ron DeSantis habló en rueda de prensa desde el campus de la Universidad Internacional de la Florida, en el condado de Miami-Dade, en donde si bien reconoció que el aumento en el número de casos es preocupante, intentó llevar calma al asegurar que el sistema hospitalario está funcionando con normalidad sin entrar en protocolo de crisis. Según DeSantis, esta variable es la más importante.

“Florida tiene el doble de la capacidad en los hospitales alrededor del estado hoy que al comienzo de la pandemia, incluso cuando las cirugias electivas están en curso”, decía DeSantis quien además informó que el promedio de edad de los nuevos contagiados es de 37 años durante lo que va del mes de junio, mientras que en marzo el promedio de edad de quienes se contagiaban era de 65 años y medio. Esto implica que los nuevos infectados suelen ser asintomáticos (o tener síntomas mínimos) y no terminan en el hospital. El 85 por ciento de los fallecidos a consecuencia de COVID en el estado son mayores de 65 años.

Por primera vez, DeSantis llevó a cabo la rueda de prensa rodeado de los principales directivos de los hospitales de la zona, quienes avalaron la teoría de que los hospitales están listos inclusive si los casos siguen en aumento.

“En este momento, tenemos cerca de 150 pacientes de COVID en el hospital y 45 de ellos están en terapia intensiva. Inclusive si se doblara el número de casos, tendríamos camas suficientes”, decía Carlos Migoya, el CEO de Jackson Health, el Sistema público de hospitales en Miami, quien además confirmó que al día de hoy solo un 10 por ciento de las operaciones de su hospital están dedicadas al tratamiento de COVID-19.

El gobierno de Florida asegura que el sistema hospitalario está funcionando con normalidad sin entrar en protocolo de crisis (REUTERS/Marco Bello)

DeSantis, acompañado también por el alcalde de Miami-Dade Carlos Gimenez, hizo mucho hincapié en que la única clave para seguir adelante sin que el virus siga aumentando exponencialmente está en la colaboración de todos los residentes de Florida.

“Si seguimos las indicaciones de la nueva normalidad, podemos tener una economía y deshacernos del virus a la vez. Si no adherimos a estos lineamientos, nuestros números van a seguir subiendo y la situación va a ser mucho peor, inclusive obligándonos a tener que tomar la decisión de volver a cerrar, que es lo que nadie quiere hacer”, afirmaba la doctora Aileen Martin, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de la Florida.

A nivel estatal no hay una exigencia de utilizar máscaras, aunque algunos condados sí los han impuesto. Lo que sí se exige en todo el estado es mantener la distancia social. Miami-Dade ha anunciado esta semana que comenzará a penar a los comerciantes que no cumplan con las nuevas reglas, inclusive con la clausura de los locales. Por el momento no se ha registrado ningún cierre.

La Asociación Médica de Florida (FMA por sus siglas en inglés), el grupo medico con mayor influencia política en Florida, no participó de la rueda de prensa de hoy pero envió en paralelo un comunicado a los medios. Allí, están presionando a los gobiernos locales para que exijan el uso de máscaras. “La ciencia es clara. Los individuos, incluso los asintomáticos, pueden enviar particulas de aerosol mientras respiran y hablan. No utilizar tapabocas aumenta el riesgo de contagio”, indica el comunicado firmado por Ronald Gliffer, Presidente de la FMA.

