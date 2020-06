Novia exigió la devolución de su dinero a fotógrafa que apoya el movimiento BLM, pero las cosas no salieron como esperaba

Las bodas del 2019 (Fotografía, Instagram: @unabodaoriginal)

Shakira Rochelle es una fotógrafa de bodas, bebés y estilo de vida que vive en Cincinnati, Ohio. En su perfil de Instagram tiene más de 315 publicaciones de su trabajo, pero fue una fotografía la que hizo que una clienta le pidiera una devolución de su depósito de seguridad.

El pasado 5 de junio, la fotógrafa publicó una imagen con la frase “Black Lives Matter” (las vidas negras importan). “Shakira Rochelle Photography se solidariza con la comunidad afroamericana. El movimiento Black Lives Matter tiene mi apoyo sin fin”, escribió en su publicación.

Sin embargo, esto no le pareció a una de las novias para las que iba a trabajar, quien afirmó que la fotógrafa se estaba metiendo en asuntos que no eran de su incumbencia. Además, dijo que Rochelle no es lo suficientemente “estable para hacer su trabajo”, por lo que querían cancelar sus servicios.

“Hola Shakira. Lamento decir que estamos solicitando un reembolso del depósito de nuestra boda. Hemos hablado mucho y no podemos apoyar a nadie que sea tan abierto en asuntos que simplemente no les concierne, y tampoco como a alguien que no cree que TODAS las vidas importan”, escribió la novia, cuyo nombre no fue revelado.

La fotógrafa no se inmutó por el agresivo mensaje de la novia (Foto: Facebook)

“Nos daría mucha vergüenza tenerte en nuestro evento y sentimos que no eres lo suficientemente estable como para completar el trabajo que necesitamos de ti. Avísame cuándo y cómo podemos esperar nuestro reembolso y estamos solicitando que se nos libere de nuestro contrato. Gracias”, finalizó la indignada clienta.

Rochelle solamente compartió el mensaje que recibió de la mujer a través de su cuenta profesional, en esta explicó que ella continuaría apoyando el movimiento. Pero una de sus amigas decidió revelar aún más y también publicó la respuesta de la fotógrafa en su cuenta de Twitter.

“Lamento escuchar eso. Lamentablemente, el contrato que firmó establece que su depósito no es reembolsable. Le enviaré un acuerdo de cancelación por correo electrónico en breve que requerirá su firma para renunciar a la fecha que apartaron”, comenzó la fotógrafa.

El mensaje que la novia le envió a su número personal (Foto: Twitter@PINKdot_COM)

Pero la fotógrafa no solamente les negó el acceso al dinero, sino le informó a la mujer de forma muy sarcástica que su depósito sería donado al movimiento que ahora sacude Estados Unidos. “Le deseo una vida de crecimiento personal y me gustaría agradecerle por su donación al movimiento Black Lives Matter”, finalizó la profesional.

Sin embargo, a la mujer anónima no le pareció este mensaje y la amenazó con una demanda: “Tendrás noticias de nuestro abogado”, respondió.

Lo que podría molestarle aún más a la novia es que la atención que recibió la fotógrafa después de la publicación de estos mensajes, ya que en su página de Facebook acumuló más de 90.000 likes. Y, a través del Twitter de su amiga, recibió mensajes positivos y de apoyo, incluso, un abogado le ofreció sus servicios de llegar a requerirse.

La respuesta de Rochelle no le pareció a la novia (Foto: Twitter@PINKdot_COM)

“Definitivamente fue abrumador, y el apoyo positivo fue una buena sensación, pero al mismo tiempo me digo: ‘No merezco nada’. Simplemente estaba compartiendo una historia que sentí que necesitaba ser vista”, señaló al portal de Fox19.

Agregó que no quiere que el incidente se trate de ella, ya que sus pérdidas no se comparan con lo que la gente de la comunidad afroamericana ha tenido que soportar. Aunado a esto, Rochelle dijo que donó el depósito de USD 160 a la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

