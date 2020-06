El alcalde de Miami anunció la reapertura de las playas y el fin del toque de queda

Las playas de Miami. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció este lunes la reapertura de las playas de la jurisdicción y el fin del toque de queda. “Las playas abrirán a más tardar el miércoles”, dijo Giménez. Con respecto a la segunda medida, indicó que esperaba terminarla este mismo lunes.

El alcalde realizó las declaraciones en el marco de una rueda de prensa desde el Centro de Emergencias del condado, en la que se refirió también a la preparación para la temporada de huracanes. Del evento participaron también el gobernador, Ron DeSantis, y funcionarios estatales.

Las playas han permanecido cerradas desde marzo con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus en el territorio. Si bien originalmente debían abrir el 1 de junio, la medida fue pospuesta por el toque de queda establecido un día antes, en el marco de las protestas a nivel nacional y catalizadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

Las que tuvieron lugar ese sábado 30 de mayo en Miami se tornaron violentas, lo que motivó la decisión de Giménez. No obstante, desde entonces las manifestaciones se han mantenido pacíficas.

La reapertura de las playas se suma a las actividades e industrias que habían sido autorizadas por las autoridades estatales y locales. Entre las últimas se encontraban los hoteles, que reanudaron sus servicios la semana pasada.

La industria fue una de las más afectadas por los casi tres meses de cierre a consecuencia del COVID-19. Según datos otorgados por la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, los hoteles de Miami-Dade disminuyeron sus ingresos en un 77% entre marzo y mayo de 2020, en comparación con el mismo período el año pasado. El total de pérdidas asciende a 730 millones de dólares.

No obstante, el flujo de turistas todavía no ha llegado. “Estamos operando a menos del 10% de nuestra capacidad. De más de 60 empleados trabajando aquí en marzo, hoy quedamos solamente 11, y ni siquiera tenemos mucho trabajo los que quedamos. Todo está muy lento. Los únicos turistas que se ven son estadounidenses. Para nosotros el no estar recibiendo turismo de Latinoamérica es letal”, aseguró a Infobae John, el administrador de un hotel boutique sobre la playa.

Además de los hoteles funcionan los centros comerciales más grandes como el Aventura Mall o el Dolphin Mall, y los pequeños y medianos comercios.

Para organizar el plan de reapertura, el condado contrató por un millón de dólares a la reconocida consultora McKinsey & Co., que elaboró un plan de 184 páginas estableciendo los parámetros que se deben cumplir en cada paso del proceso de “vuelta a la normalidad” para cada una de las industrias.

Los comerciantes que no sigan las reglamentaciones de distancia social, uso de máscaras, higiene y uso limitado de las instalaciones van a recibir en primera instancia una advertencia. Si vuelven a incumplir la norma tendrán que pagar una multa (cuya cifra no ha sido especificada aún), y en caso de romper las reglas en una tercera ocasión, pueden ser clausurados.

La policía está encargada de controlar el respeto de las nuevas normas sociales en los comercios. Para alivianar la labor de los oficiales, el condado les ha quitado de encima la responsabilidad de patrullar los parques (donde a los visitantes también se les pide distancia social y uso de tapabocas) y para ello ha contratado a 40 nuevos vigilantes civiles.

Al lunes por la tarde (hora local), el condado de Miami-Dade registra más de 18.000 casos de coronavirus y 722 muertes.

